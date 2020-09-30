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Гороскоп на картах Таро на жовтень для всіх знаків Зодіаку: Раки зіткнуться з перешкодами, а Терезам додасться роботи

5.1т
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Гороскоп на жовтень 2020 року для всіх знаків Зодіаку прогнозує насичений місяць. Зокрема, багато хто зіткнеться з величезною кількістю роботи, проте за її виконання отримає гідну нагороду.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла, для кого другий місяць осені буде вдалим. Читайте докладний гороскоп по Таро для кожного знака Зодіаку індивідуально.

Овен

В цілому місяць більш сприяє витратам і втратам, ніж накопиченню. Вам може здатися, що ви втрачаєте контроль над життям, але насправді це не так. Просто зараз у вас період, коли потрібно менше рухатися і більше думати. Словом, час зачаїтися і підготувати себе для зимівлі.

Тілець

У вас вже є чіткий план завоювання цього світу. І цього місяця ви вже зробите перші кроки у потрібному напрямку. Залишилося тільки зібрати під своїм крилом соратників, правильно розподілити зусилля та обов'язки. У вас все вийде краще і швидше, якщо встановите дедлайни.

Близнюки

Нині ви демонструєте себе світу як фахівець високого рівня, активізується ваша діяльність і усе, що пов'язано з нею. А ваші давні друзі чи прихильники, вражені вашими можливостями, раптом стають вашими замовниками чи захопленими клієнтами.

Рак

Може бути спроба обмежити ваші можливості, ну от буквально зв'язати по рукам і ногам, щоб ви нікуди не вирушили і нічого не зробили. Але ж ви все одно залишаєтесь вільною людиною, яка сама вирішує куди йти і що робити. А подекуди перепони – це лише наше сприйняття реальності, ніж те, що є насправді.

Лев

Зважившись на рішучі зміни, ви зараз можете перебувати в деякій розгубленості, адже старе життя вже закінчилося, а радість від нового ви ще не відчули. Але це тимчасове явище. Назад дороги немає і вам потрібно йти далі і ловити кайф від свободи і навколишнього ландшафту.

Діва

Не час зараз спішити, бо ви вже і так зробили все, що від вас залежало. Так би мовити, посадили насіння у сприятливий грунт. І тепер залишається дочекатися перших результатів і тільки трохи підкоригувати умови. Терпіння вам, і ще раз терпіння.

Терези

Дуже насичений місяць поперед намічається. Крім того, що у вас і так повно роботи, так тут ще й нові пропозиції приходять, надзвичайно цікаві. І ви залюбки хапаєтеся за них із надією ще краще проявити свої таланти і заробити на цьому грошей.

Скорпіон

Все життя – це боротьба. У цьому ви переконаєтеся вже цього місяця, оскільки вам доведеться взяти участь у жорсткому протистоянні з суперниками, які раптом вирішать випробувати вас на міцність. Ну ви ж вже стріляний горобець, і дасте рішучу відсіч усім супротивникам.

Стрілець

Прийшов час діяти, хоч вам і хочеться ще трохи поніжитися і поледарюватив теплих променях осіннього сонця. Але обставини вимагають від вас активності і зосередженості на конкретних діях і результатах. Тож не баріться, щоб потім не пасти задніх.

Козеріг

Побережіть свої сили, бо зараз їх не так вже і багато. Ваші зусилля йдуть на якісь другорядні речі – непотрібні зустрічі, порожні балачки, сумніви у собі. Замість того, щоб виділити пріоритети, ви хапаєтесь за все і в результаті маєте виснаження і розчарування.

Водолій

У вас ніби відкривається друге дихання, з'являється впевненість у собі і додаткові сили для звершень. Тож зараз ви можете брати підвищені зобов'язання і додаткову роботу – все у вас виходить завиграшки. Також вам зараз вдається знаходити спільну мову з різними людьми, і домовлятися про найвигідніші умови для себе.

Риби

Ви починаєте активніше рухатись і перетворюєтесь на якусь швидкісну маши чи вічний двигун. І, незважаючи на надзвичайну завантаженість, встигаєте зробити все заплановане і навіть те, що на вас додатково навантажують.

Раніше OBOZREVATEL писав, які знаки Зодіаку будуть найщасливішими в жовтні 2020 року. Читайте також, яким знакам Зодіаку важливо уникати нервозності і різких дій в найближчому майбутньому.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Тег
Гороскопи
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