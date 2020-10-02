Гороскоп по картах Таро на вихідні для всіх знаків Зодіаку: якими будуть 3 і 4 жовтня 2020 року

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 і 4 жовтня прогнозує настання спокійного й умиротвореного періоду практично для всіх знаків Зодіаку. Втім, деякі з них усе ж зіткнуться з труднощами.

В ексклюзивному прогнозі тарологиня Ольга Соломка розповіла виданню OBOZREVATEL про те, якими будуть субота та неділя. Детальніше – читайте в матеріалі.

Овен

Немає ні вихідних, ні прохідних – ви дуже завантажені і заклопотані різноманітними справами. Але не варто ремствувати, бо ви самі собі організували таке напружене життя. І воно вам подобається. От і на ці вихідні у вас знову все розписано з ранку і до ночі.

Телець

Ви вирішите, що у вас настільки добра репутація, що можна її і зіпсувати для різноманітності. Тож і ці дні ви можете пуститися берега і вирушити розважитися в нічний клуб, казино чи на побачення з дивними людьми.

Близнюки

Перспективи, що перед вами відкриються цими днями, можуть наштовхнути на цікаві думки. І хай поки що це залишиться у вигляді планів чи навіть ескізів, але ви до них обов'язково повернетеся, бо надто вже цікавими видаються ці ідеї.

Рак

Час занурюватися в тишу та відпочити від турбот. Знайдіть десь тихий і, бажано, безлюдний куточок, краще біля води і природи, і налаштовуйтесь на спокій. Вам зараз якраз необхідно провести час максимально розслаблено.

Лев

Не буде у вас часу на те, щоб відновитися – настільки вас захопила робота. Ви немов берете участь у змаганнях, намагаючись довести, що ви – найкращий працівник року. Тож і самі працюєте в поті чола, й іншим не даєте відпочивати.

Діва

Досить напружені і насичені подіями вихідні пролетять так швидко, що ви і не помітите. Втім, ви встигнете все – і попрацювати, і наговоритись, і осінню помилуватись, і собі присвятити час, і рідним, і насміятись, і, може, навіть поплакати.

Терези

Ви вкотре переконуєтеся у тому, що відчуття задоволення не залежить від грошей чи достатку, що щастя – це коли всі вдома. Тож проведіть час із рідними, і не важливо де – аби тільки ви були разом і приділяли увагу одне одному, а не гаджетам чи телевізору.

Скорпіон

У вас планується якийсь святковий вікенд: чи то родинні посиденьки, чи корпоративні навчання, що м'яко перейдуть у вечірку, чи дружні застілля, які можуть виникнути зовсім спонтанно, але будуть дуже душевними і запам'ятаються усім надовго.

Стрілець

Не ведіться на провокації і на спроби інших вивести вас із рівноваги. Вам зараз, як ніколи, потрібно побути із собою наодинці. І зачинившись у "печері", присвятити час собі. Можливо, посумувати, підбити якісь підсумки, прислухатись до інтуїції і просто поспати.

Козеріг

Родині дуже потрібна ваша увага, тож присвятіть хоча б кілька годин вашим близьким: поговоріть із дітьми, допоможіть партнеру, зателефонуйте батькам. Проведіть усі разом час, організуйте щось веселе і змістовне.

Водолій

Ці вихідні проходять дуже активно і велелюдно. Вам не дають змоги побути наодинці і зібратися з думками. Бо ви зараз усім дуже потрібні, і вас просто розривають на усі боки – і друзі, і родичі, і колеги запрошують провести разом час.

Риби

Щось ви такі заклопотані, що немає коли вгору глянути, не те, що відпочити. То робота вимагає вашої уваги, то друзям потрібна підтримка, та й хатні справи самі себе не перероблять. От і доводиться відкладати відпочинок на потім.

Раніше OBOZREVATEL публікував загальний гороскоп по картах Таро на жовтень 2020 для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, як може змінитися життя цього місяця.