Гороскоп по картах Таро на вихідні для всіх знаків Зодіаку: якими будуть 3 і 4 жовтня 2020 року

Ольга Соломка Гороскоп 20:18, 2.10.2020 Оновлено: 20:32, 2.10.2020

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 і 4 жовтня прогнозує настання спокійного й умиротвореного періоду практично для всіх знаків Зодіаку. Втім, деякі з них усе ж зіткнуться з труднощами.

В ексклюзивному прогнозі тарологиня Ольга Соломка розповіла виданню OBOZREVATEL про те, якими будуть субота та неділя. Детальніше – читайте в матеріалі.

Овен

Немає ні вихідних, ні прохідних – ви дуже завантажені і заклопотані різноманітними справами. Але не варто ремствувати, бо ви самі собі організували таке напружене життя. І воно вам подобається. От і на ці вихідні у вас знову все розписано з ранку і до ночі.

Телець

Ви вирішите, що у вас настільки добра репутація, що можна її і зіпсувати для різноманітності. Тож і ці дні ви можете пуститися берега і вирушити розважитися в нічний клуб, казино чи на побачення з дивними людьми.

Близнюки

Перспективи, що перед вами відкриються цими днями, можуть наштовхнути на цікаві думки. І хай поки що це залишиться у вигляді планів чи навіть ескізів, але ви до них обов'язково повернетеся, бо надто вже цікавими видаються ці ідеї.

Рак

Час занурюватися в тишу та відпочити від турбот. Знайдіть десь тихий і, бажано, безлюдний куточок, краще біля води і природи, і налаштовуйтесь на спокій. Вам зараз якраз необхідно провести час максимально розслаблено.

Лев

Не буде у вас часу на те, щоб відновитися – настільки вас захопила робота. Ви немов берете участь у змаганнях, намагаючись довести, що ви – найкращий працівник року. Тож і самі працюєте в поті чола, й іншим не даєте відпочивати.

Діва

Досить напружені і насичені подіями вихідні пролетять так швидко, що ви і не помітите. Втім, ви встигнете все – і попрацювати, і наговоритись, і осінню помилуватись, і собі присвятити час, і рідним, і насміятись, і, може, навіть поплакати.

Терези

Ви вкотре переконуєтеся у тому, що відчуття задоволення не залежить від грошей чи достатку, що щастя – це коли всі вдома. Тож проведіть час із рідними, і не важливо де – аби тільки ви були разом і приділяли увагу одне одному, а не гаджетам чи телевізору.

Скорпіон

У вас планується якийсь святковий вікенд: чи то родинні посиденьки, чи корпоративні навчання, що м'яко перейдуть у вечірку, чи дружні застілля, які можуть виникнути зовсім спонтанно, але будуть дуже душевними і запам'ятаються усім надовго.

Стрілець

Не ведіться на провокації і на спроби інших вивести вас із рівноваги. Вам зараз, як ніколи, потрібно побути із собою наодинці. І зачинившись у "печері", присвятити час собі. Можливо, посумувати, підбити якісь підсумки, прислухатись до інтуїції і просто поспати.

Козеріг

Родині дуже потрібна ваша увага, тож присвятіть хоча б кілька годин вашим близьким: поговоріть із дітьми, допоможіть партнеру, зателефонуйте батькам. Проведіть усі разом час, організуйте щось веселе і змістовне.

Водолій

Ці вихідні проходять дуже активно і велелюдно. Вам не дають змоги побути наодинці і зібратися з думками. Бо ви зараз усім дуже потрібні, і вас просто розривають на усі боки – і друзі, і родичі, і колеги запрошують провести разом час.

Риби

Щось ви такі заклопотані, що немає коли вгору глянути, не те, що відпочити. То робота вимагає вашої уваги, то друзям потрібна підтримка, та й хатні справи самі себе не перероблять. От і доводиться відкладати відпочинок на потім.

Раніше OBOZREVATEL публікував загальний гороскоп по картах Таро на жовтень 2020 для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, як може змінитися життя цього місяця.

Коментувати
Гороскоп

Дивіться також

У "ЄС" поставили вимогу скликати Раду і провести розслідування через розграбування фонду COVID-19

Фокін: він такий не один

Кандидата в міськраду Миколаєва від "Слуги народу" викрили в сепаратизмі: він знявся з виборів

У Криму закликали закрити Кримський міст

На Рівненщині пенсіонерки звинуватили Україну у війні проти Росії