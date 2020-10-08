Гороскоп по картах Таро на 12-18 жовтня: хто змінить життя

Гороскоп за картами Таро на тиждень з 12 по 18 жовтня обіцяє насичений тиждень усім знакам Зодіаку. OBOZREVATEL пропонує читачам прогноз, зроблений на основі Таро Світлого Провидця американської художниці Кріс-Анн Доннеллі.

Овен – 5 Жезлів

Цей тиждень пройде для вас під знаком активної діяльності. Можливо, змагання або боротьба, конкуренція або співробітництво в колі однодумців. Карта не ставить знак – "плюс" або "мінус". Вона лише говорить про те, що цей період буде по-справжньому активним і не схожим на те, що було раніше. Проте, у ці дні буде можливість поставити сміливі цілі і стрибнути вище голови.

Телець – 7 Мечів

Це карта прихованих дій, іноді дій, спрямованих проти вас. Цього тижня Таро радять вам бути особливо обережними в плані захисту своєї матеріальної та інтелектуальної власності. Навколо можуть з`явитися охочі запозичити ваші ідеї або заощадження. Не дозволяйте собі розслаблятися, будьте напоготові, щоб не дати недоброзичливцям жодного шансу. Іще один аспект карти – бажання отримати щось незаконним шляхом може виникнути і у вас.

Близнюки – 3 Мечів

Цього тижня ваше серце може бути особливо вразливим. Випадкові фрази, сказані на вашу адресу, косий погляд, кинутий на вас, зачинені двері, чорний кіт – будь-яка дрібниця може вас засмутити. І все ж Таро радять цього тижня керуватись не почуттями, а розумом. Якщо є невідкладні справи, які необхідно зробити – просто зробіть їх, навіть якщо це не приносить вам задоволення. Ваша радість уже на порозі, почекайте ще трохи.

Рак – 7 Пентаклів

Це карта очікування врожаю в широкому сенсі слова, але насамперед матеріального. Цього тижня ви навряд чи дочекаєтеся остаточних результатів чогось, але насіння, посаджене колись, продовжує своє зростання і скоро стане видно плоди. Таро радять набратися терпіння і, не втручаючись у добре налагоджений процес, просто спостерігати за ним. "Урожай" вас порадує.

Лев – 8 Кубків

Цей тиждень може стати переломним для вас. Ця карта – символ свідомої зміни одних умов на інші. На карті дівчина залишає невелике джерело рукотворного вогню і йде до джерела вогню небесного, до сонця. Вас можуть очікувати серйозні світоглядні трансформації, глибоке переосмислення чогось, зміна оточення і способу життя як такого.

Діва – Місяць

Тиждень обіцяє бути досить пасивним. Карта символізує занурення в себе, у свій внутрішній світ. Вона також може вказувати на несвідоме прагнення втекти від дійсності, від подвійності, стати вище понять добра і зла, поганого і доброго, чорного і білого. Але карта також може говорити про пробудження творчого чи сексуального потенціалу.

Терези – 2 Пентаклів

Гасло цієї карти – гнучкість і динамізм. Вона говорить про те, що цього тижня вам належить вирішувати одночасно кілька завдань, вміти пристосовуватися до умов, що швидко змінюються, утримувати рівновагу там, де це зробити не так уже й просто. Ці дні будуть наповнені подіями і, найімовірніше, про розслаблення мова не піде. Але як бонус ви можете отримати просування кар'єрними сходами.

Скорпіон – Зірка

Вам випала карта, що належить до Старших Арканів Таро, а значить, тиждень буде досить значущим. Вона є символом надій на краще, яким судилося збутися. Вона також може говорити про відновлення фізичних і душевних сил. Якщо останнім часом у вашому житті була темна смуга, будьте впевнені, вона ось-ось зміниться на світлу. Світанок уже близький.

Стрілець – 10 Кубків

Вам випала карта щастя, зокрема сімейного, зокрема щастя в особистому житті. Цього тижня ви будете відчувати позитивні емоції. Задоволення життям, райдужні перспективи, побудова далекосяжних планів – все це обіцяє карта. Це символ гармонії і втіхи. Діліться ними з тими, кому пощастило менше.

Козеріг – 6 Кубків

Вам випала карта ностальгії і приємних спогадів. Цього тижня ви можете зустріти "людей із минулого" – тих, із ким колись були добре знайомі і з якими пізніше розвела доля. Ви можете відвідати місця, де дуже давно не бували, і оживити образи колишніх днів. Карта також радить використовувати досвід прожитих років у сьогоднішньому житті.

Водолій – Диявол

Не бійтеся цієї карти. Вона лише символізує сильну залежність від чогось або від когось. Людиною на ній керують за ниточки, вона повністю позбавлена влади над своїм життям. Карта закликає подумати, чи є щось у вашому житті, що перетворює вас на раба? Пиво, сигарети, наркотики, секс, гра? Або людина, яка повністю підпорядкувала вас своїй волі? Таро радять позбутися від цих ниток.

Риби – Туз Кубків

Ця карта пофарбована усіма барвами людських емоцій. Цього тижня ви можете відчути найкращі з них. Може спалахнути нове почуття, нове кохання або нове захоплення кимось або чимось. Небо дає вам потужний імпульс до творчості і взаємної творчості в широкому сенсі слова. Скористайтеся ним сповна.

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