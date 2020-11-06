Гороскоп по картах Таро для всіх знаків Зодіаку на 7-8 листопада: як провести вихідні

Гороскоп по картах Таро на найближчі вихідні – період 7-8 листопада – обіцяє спокій і гармонію. Овни матимуть романтичний настрій, а Раки будуть весь час порпатися в собі. Зате вони зможуть впорядкувати свої думки.
Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила гороскоп на вихідні по картах Таро для всіх знаків Зодіаку.
Овен
Активізується емоційне життя і ви стаєте ніжнішими і чутливішими, можете годинами спілкуватись ні про що, призначаєте побачення, насолоджуєтесь хвилинами, проведеними разом і взагалі перетворюєтесь на досить милу закохану особу.
Телець
Зараз вам краще залишитись вдома і нікуди не рипатись, бо надто багато справ ще не зроблено і чимало думок не обдумано. А вам ще й потрібно прийняти важливі рішення, тому краще проведіть ці дні у роздумах.
Близнюки
Вихідні обіцяють бути веселими і дружніми, ви насолоджуєтесь товариством приємних вам людей, які зібралися через спільний інтерес і досить продуктивно проводять свій час. І вам варто долучитись до цього позитивного колективу на постійній основі.
Рак
Ви перебуваєте в сумнівах, вагаєтесь і це не дає вам можливості повноцінно відірватися на ці вихідні. Ви немов завмерли в очікуванні і ніяк не можете прийняти рішення, тому і не працюєте, і не відпочиваєте, а тільки думаєте.
Лев
Проведіть ці вихідні класично і канонічно: багато спіть і гуляйте, зустрічайтеся з рідними і трохи працюйте, але не намагайтесь доробити те, що не встигли на роботі, хай це будуть звичні домашні клопоти. І ви гарно відпочинете.
Діва
Вам так уже все набридло, що навіть вихідні не тішать, що би вам не пропонували і як би не намагалися здивувати чи збадьорити. Звичайно, кожен має право на осінню депресію, але не варто цим правом зловживати.
Терези
Товариші не залишать вас у спокої. Ваша міцна невелика команда готова за вами і у вогонь, і у воду, хоч в кіно, хоч на шашлик за будь-якої погоди чи обставин. Тому збирайтесь разом і придумайте якусь цікаве спільне проведення часу.
Скорпіон
Розглядайте ці вихідні як невеликий перепочинок перед черговим ривком вперед. Зараз ви можете розслабитися і як слід відпочити, провести час дуже спокійно і розмірено для того, щоб зібратися з силами і здійснити черговий подвиг.
Стрілець
Ви вважаєте, що сімейні клопоти не дають вам розслабитися навіть у законні вихідні. Мовляв, то купити щось треба, то все прибрати, то попрати-попрасувати, то їжу наперед приготувати. А може не варто так перейматися усіма тими обов'язками?
Козеріг
Дуже гарний час для різних переміщень, переїздів і взагалі мандрів. Тож ці вихідні ви можете провести чи то в гостях, чи то у відрядженні, чи у прогулянках, але навряд чи вдома. Ну і правильно – нагулюйтесь, поки нас знову усіх не зачинили.
Водолій
Вам нарешті дадуть спокій і ви з чистою совістю зможете так провести ці дні, як давно збиралися – тихо і врівноважено, нарешті виспатись, передивитися усі фільми, дочитати те, що не дочитали і навіть трохи погуляти осінніми вулицями чи парками.
Риби
Дуже багато різної метушні, і по роботі, і по домашнім справам, і родичі можуть вас пригрузити, і друзі смикати. Словом, якось не дуже вдасться відпочити, бо ви не зможете відмахнутися від усіх цих прохань та проблем.
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