Гороскоп по картах Таро для всіх знаків зодіаку на 24-25 жовтня: Львів "потягне в блуд", Козерогів – до природи

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла, якими будуть вихідні, 24 і 25 жовтня, для всіх знаків зодіаку. Її прогноз по картах Таро говорить про те, що Львів у ці дні може "потягнути в блуд", Скорпіонів поманить дорога, а Раків і Козерогів – природа.

Разом з тим, гороскоп по картах Таро на 24-25 жовтня обіцяє насичені вихідні всім знакам зодіаку.

Овен

Обережніше на поворотах, тому що ці дні досить небезпечні і можуть викликати руйнування, як фізично, так і на емоційному рівні. Невдале або несвоєчасно сказане слово готове зруйнувати міцну дружбу, надійний союз і тривале партнерство.

Телець

Більше смутку, ніж радості, але це якась світла печаль з приємними нотками, коли так хочеться зануритися в спогади про те, що ви втратили або втрачаєте. Зрештою, це нормально – посумувати за втраченим.

Близнюки

Вихідні можуть стати робочими днями, і не тому, що ви погано працювали протягом тижня. А тому що зараз ви настільки перевантажені різними завданнями, що нічого не залишається, як трохи і в вихідні попрацювати.

Рак

Перед вами стоїть завдання – зловити теплі промені сонця, застати останнє жовтневе тепло і відзначити цю знаменну подію десь на природі в колі сім'ї або близьких друзів. Навіть якщо у вас немає дачі або сім'ї – ловіть сонце і тепло, де доведеться.

Лев

Навіть найбільш старанним і чесним захочеться піти в блуд або може затягнути в не дуже праведні справи. Вами зараз ніби хтось інший керує – так і хочеться порушити правила і щось таке утнути протизаконне. Ну хоча б трошки аморальне.

Діва

Ці дні можуть стати трампліном до значного просування вперед. Ви немов відроджується до нового життя і оновлюєте коло спілкування, впевнено просуваючись по кар'єрних сходах або отримуючи політичні дивіденди.

Терези

Дні пройдуть дуже приємно і будуть наповнені хорошими враженнями від спілкування з людьми, до яких ви маєте певні симпатії. Та й вони не байдужі до вас, тому подібна взаємність може перерости в міцний і тривалий взаємовигідний союз.

Скорпіон

Здоровий авантюризм кличе вас у дорогу, навіть якщо в ній немає жодної необхідності. Але вам вже набридло сидіти на місці і так хочеться змінити пейзаж за вікном і оточення, оновити свої смакові і нюхові рецептори.

Стрілець

Вам зараз, як то кажуть, за сном і валянням немає коли і відпочити. Ось і проведете вихідні основному горизонтально, насолоджуючись нічогонеробленням. І нехай у вас не виникає жодного почуття провини – відпочивайте собі на здоров'я.

Козеріг

Якщо є така можливість, то вирушайте ближче до землі і до природи, або до тих людей, що на ній живуть і працюють. Добре, якщо є власна дача, де можна було б щось посадити на весну. Втім, і в гості можна напроситися до когось.

Водолій

Хоча ви і намагаєтеся надолужити на вихідних все те, з чим не встигли впоратися раніше, втома візьме своє. І ви можете і не відпочити як слід, і справи свої не завершити. Тому краще відпочиньте, а потім з новими силами вам буде легше все подолати.

Риби

Чим би ви не займалися і де б не перебували, але головне завдання на вихідні – захистити себе, рідних, майно, гроші, оскільки настає небезпечний період, коли можна втратити щось цінне. Тому варто приділити зайву увагу безпеці і обороні.

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