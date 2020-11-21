Гороскоп для всіх знаків на 2021 рік: кого чекають великі зміни й фантастичні можливості

2021 рік обіцяє багатьом знакам зодіаку справжній прорив: Тельцям пощастить у сімейних справах, а Близнюків і Раків чекає професійний ріст. Водночас Дівам і Терезам потрібно бути більш зібраними й рішучими.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася загальним прогнозом за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 2021 рік.

Овен

Рік обіцяє бути надзвичайно вдалим у всіх життєвих аспектах. Ба більше, він ніби дбайливо проводить вас найприємнішими подіями, показуючи, яким цікавим і наповненим може бути ваше життя, якщо ви того побажаєте.

Телець

Головною темою року є сім'я – її щастя, здоров'я і благополуччя. Ви зараз займаєтеся більше своїми рідними та їхніми проблемами, ніж думаєте про задоволення власних потреб. Втім, сім'я також вас підтримує і переживає за вас.

Близнюки

Робочі питання і професійний ріст займають весь ваш час і думки. І цього року у вас відбувається справжній прорив у діяльності – ви стаєте більш відомими, а ваші досягнення викликатимуть подив і захват.

Рак

Відбувається справжній прорив у вашому житті, тому що ви виходите за межі звичного кола, розширюєте горизонти своєї свідомості і починаєте навіть думати по-іншому, що несе кардинальні зміни на всіх рівнях.

Лев

Ви можете змінити все. І те звичне життя, яке ви довгий час старанно вибудовували, може полетіти коту під хвіст. Насправді рік допоможе виокремити пріоритети – що насправді важливо у житті, а що повинно бути зруйновано.

Діва

Рік буде повний очікувань, все просувається не дуже швидко, усі спізнюються, плани відкладаються у довгий ящик, у вас створюється враження, що люди навколо спеціально сповільнюються, щоб вас дратувати.

Терези

Доведеться проявляти більше зібраності й порядку, брати на себе відповідальність і вирішувати чимало важливих справ. Тим паче, що тільки від вас залежатиме щастя і благополуччя вашої родини, тому беріть себе в руки – і вперед!

Скорпіон

Можна вже й розслабитися трохи, не завжди ж бути серйозними й зосередженими. Цього року згадайте, як це – веселитися і валяти дурня, як творити, витворяти і дивитися на цей світ наївними дитячими очима.

Стрілець

Рік принесе чимало зустрічей, спілкування, емоцій, ви будете дуже затребувані як партнер, колега, соратник, компаньйон. Та й ви зі свого боку шукатимите людину або колектив, на яких би могли спертися й відчути себе більш упевнено й захищено.

Козеріг

Ви можете здивувати навіть самих себе, оскільки готові до рішучих і сміливих кроків, навіть до авантюр, до переходу на нову роботу, на інший вид діяльності і навіть до переїзду в іншу країну, де доведеться починати все спочатку.

Водолій

Перед вами відкриваються просто фантастичні можливості! Ви вже не пов'язані нічим, не зобов'язані сидіти на одному місці, тож можете обирати, куди йти і на які пропозиції погоджуватися, а можете і самі створювати собі сприятливі обставини.

Риби

У ваших силах зробити цей рік дуже веселим. Ну скільки можна знемагати і стогнати? Чи не час уже відпочити, втім, не забуваючи про те, що у вас все ж є певні зобов'язання перед сім'єю і колективом.