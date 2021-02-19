Гороскоп на вихідні: Терези відпочиватимуть із розмахом

Скорпіони присвятять усі вихідні, 20 і 21 лютого, роботі, Терези будуть відпочивати з розмахом, а Овнам доведеться залишитися вдома й економити.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 20-21 лютого.

Овен

Здається, вам краще трохи зекономити і провести ці дні, нікуди особливо не потикаючись, щоб не витратити зайві кошти і не залишитися без копійки. І сидіти тихенько вдома, і поїдати те, чим раніше запаслися.

Телець

Вихідні обіцяють бути активними, бо ви взялися за втілення давніх задумів і вже досягаєте певних успіхів. Особливо, коли залучаєте до реалізації цих ідей ще й небайдужих людей, які готові підтримати будь-які ваші починання.

Близнюки

Дуже вдалий вікенд намальовується, коли у вас активізуються чи зміцнюються міжнародні зв'язки, які обіцяють неабиякі фінансові перспективи у майбутньому. І вам залишається тільки обрати чи відмовитися від цих пропозицій.

Рак

Буде чимало приводів для гордості та радості, особливо для того, щоб щось відсвяткувати, якийсь власний рекорд чи подвиг, чи просто свято, яке ви вирішите для себе влаштувати просто так.

Лев

Ви починаєте впевнено рухатись до фінансового добробуту. Й у ці дні зробите свої, може і невеликі, але впевнені перші кроки. Приміром, відкладете перші гроші, чи придбаєте якісь засоби виробництва, чи хоча б бізнес-план складете.

Діва

Надзвичайно актуальною стає тема здобування нових знань чи навичок, і саме цьому ви можете присвятити час у ці дні. І краще, аби це було колективне навчання, коли ви гуртом щось опановуєте, а потім ділитесь досвідом та емоціями.

Терези

Оце вже хто справді відпочиватиме на всю губу… У вас тут і родинні застілля передбачаються, і дружні зустрічі, і веселі прогулянки, і гармонійно проведений час. Словом, попереду дуже гарні вихідні, наповнені приємними враженнями.

Скорпіон

Вам зараз не до відпочинку. Навпаки, потрібно сконцентруватися і всі дні присвятити роботі, до того ж, самі ви не впораєтесь, тож потрібно залучити ще й помічників, серед яких розподілити певні обов'язки.

Стрілець

Спокійно та приємно проводите час, із радістю виконуєте усі звичні рухи та обов'язки – наводите лад у домі, готуєте, читаєте, гуляєте і насолоджуєтесь вільними днями, коли можна більше спати і нікуди не спішити.

Козеріг

Присвятіть час спогляданню та внутрішній роботі, бо вам уже наступного тижня потрібно буде починати рухатися у новому напрямі, а ви морально ще не готові. Тож змиріться із тим, що доведеться розпочати все спочатку.

Водолій

Ці дні обіцяють бути дуже проривними, коли ви раптом після тривалого часу спокою і навіть застою починаєте активні і навіть авантюрні дії, кидаєтесь у бій, незважаючи на різні застороги та перепони.

Риби

Вихідні будуть поділені на дві частини – субота обіцяє бути дуже рухливою, сповненою якщо не трудової діяльності, то якогось активного відпочинку. А у неділю ви відлежуватиметесь і відпочиватимете.

Як повідомляв OBOZREVATEL: