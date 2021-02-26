Гороскоп на вихідні: Терези працюватимуть, а на Левів чекають спокуси

У вихідні, 27-28 лютого, Терезам доведеться багато працювати, у Дів дні пройдуть під знаком любові й турботи, а Скорпіони ще більше просунуться до своєї мети.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах Таро для всіх знаків на 27-28 лютого.

Овен

Командувати парадом будете ви, а це означає, що ви збираєте навколо себе зацікавлених людей, об'єднаних однією справою, і знаходите такі важелі та підходи, щоб організувати їх у справжню команду мрії.

Телець

Усіх небезпек неможливо передбачити, а у ці вихідні ви дуже схильні перестраховуватись і дмухати на воду. Бо якось не дуже готові до змін, які ось-ось настануть, і ви прагнете убезпечити себе від різних несподіванок

Близнюки

Здається, у вас уже почалася весна, бо у ці вихідні відчуваєте підйом сил та справжнє відродження. Уже і плани якісь попередні будуєте чи якісь звершення нові плануєте і кудись просуваєтесь. І це вас надзвичайно тішить.

Рак

Уже можна і відсвяткувати у колі друзів та родини свої попередні успіхи чи якісь досягнення, отримати привітання та побажання, або хоча б підтримку рідних стін та рідних людей, біля яких ви почуваєтесь захищеними.

Лев

Ці вихідні будуть дуже неспокійними, очікуйте з різних боків на провокації та спокуси, що будуть вас переслідувати. І ваше завдання – гідно протистояти всім цим речам, обстоювати свої права і не вестися на маніпуляції.

Діва

Вихідні пройдуть під знаком любові і турботи. І це можуть бути як зустрічі з вашою родиною, близькими, які потребують уваги, так і побачення з коханими, яким ви можете присвятити увесь ваш вільний час.

Терези

Незважаючи на законні вихідні, доведеться таки попрацювати. І це не буде всього кілька годин чи навіть півдня. Вам потрібно буде віддати своїй діяльності всі ці дні, може навіть із вечорами. Втім, тішитиме те, що вам добре заплатять.

Скорпіон

Настав час діяти! І жодні перестороги, перепони чи ретроградні Меркурії не здатні вас зупинити у ваших бажаннях. Бо ви чітко знаєте, чого хочете, і впевнено просуваєтесь до своєї мети.

Стрілець

Ви вже готові до того, щоб розпочати нове життя, і цими вихідними ви відчуєте на собі, що це насправді таке, спробуєте прожити у своїй новій реальності і зрозуміти, чи варто вам взагалі рухатися у цьому напрямі.

Козеріг

Попереду якась фізична робота чи великі навантаження. Можливо, ви вирішили посилити тренування, чи взялися вичищати оселю, а може сніг прибирати… Словом, застосовуєте силу, але з мирною метою.

Водолій

Щастя та піднесення чекає на вас, можна призначати зустрічі з друзями чи родиною, щось обговорювати, святкувати й узагалі усіляко веселитись. І принагідно отримувати дуже цікаві пропозиції.

Риби

Ви розриватиметесь між обов'язком та любов'ю, між роботою та родиною чи приватними справами, які запланували собі на вихідні. Але обставини складаються так, що вам доводиться таки працювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

цього тижня, із 22 лютого, Близнюки отримають гроші, Скорпіони – кохання і пристрасть, а Козероги можуть стати жертвами шахраїв.

Україну, за словами Соломки, чекає поліпшення економічної ситуації – надійдуть гроші або від сторонніх запозичень, або від чогось на кшталт азартних ігор.

Також вона назвала чотири знаки, яким із 22 лютого буде таланити, а також тих, від кого фортуна відвернеться.