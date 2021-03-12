Гороскоп на вихідні: Тельцям потрібно відпочити, а Дівам – бути в тонусі

Вихідні, 13 і 14 березня, у Близнюків і Раків будуть активними і насиченими, Тельцям порадили відпочити, а Дівам – бути в тонусі.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах Таро для всіх знаків на 13-14 березня.

Овен

Вихідні проходять традиційно і різноманітно – трохи відпочинку, трохи прибирання, можливі зустрічі з приємними людьми, родичами, заняття активними видами відпочинку чи спорту.

Телець

Ви звично уповільнюєтесь та розслабляєтесь, тож не варто брати на себе жодних зобов'язань та якоїсь роботи, бо все одно не встигнете нічого зробити – тільки настрій собі можете зіпсувати. Просто відпочиньте.

Близнюки

Ці дні обіцяють бути активними та насиченими, коли ви і якісь важливі теми осмислюєте, і щось ретельно вираховуєте, і людей збираєте, і перед публікою виступаєте із запальними та мотивувальними промовами.

Рак

Ви ніби вмикаєте швидкісний режим і починаєте рухатись надзвичайно потужно, не звертаючи уваги ні на перепони, ні на чиїсь розмови, ані на той факт, що нині все ж вихідні, і не всі здатні працювати у такому швидкому темпі.

Лев

Вихідні захочеться присвятити приємним видовищам – подивитися кіно, прогулятися приємними місцями, а може і просто повалятися на дивані та передивитися усі серіали поспіль.

Діва

Немає коли розслаблюватися – ви нині мусите бути у тонусі, щоб досягти успіху та виборювати перемогу. Причому все робити у пристойному темпі й максимальній зосередженості, не відволікаючись на жодні інші справи.

Терези

У вашому житті панує певна ейфорія, бо ви щасливі, розслаблені і наповнені, ви досягли всього того, чого прагнули. І можна трохи і самим поніжитися у тому щасливому стані здійснення мрій, і розділити його з іншими.

Скорпіон

У друзів чи родичів є свої плани на ваші вихідні, і вони запропонують їх вам. Утім, як би ви їх не любили, чи не почувалися зобов’язаними, ви цілком можете відмовитися і просто виспатися чи байдикувати собі на радість.

Стрілець

Може потягнути десь на свободу, до природи, а може і на дачу вирішите вже вирушити, щоб почати новий сезон. І хай ще тепло досить умовне, але вам уже захочеться подихати вільним повітрям чи хоча б насіння накупити.

Козеріг

Саме час розпочати новий проєкт, але не варто туди вирушати самостійно, краще мати підтримку, тож починайте збирати друзів та однодумців, які на перших порах би вам допомагали.

Водолій

Душа просить веселощів, хочеться щось відсвяткувати чи просто весело провести час із друзями чи рідними, але на заваді може стати обмежена кількість грошей. І дуже вже не розгуляєшся.

Риби

Розслаблятися ніколи, ви нині зосереджені на виконанні дуже відповідальних завдань, чітко сплануйте всі свої дії, повністю віддайтеся цій роботі, залучаючи до неї ще й інших людей.

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