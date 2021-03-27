Гороскоп на вихідні: кого чекають подорожі і веселощі

Близнюки проведуть вихідні, 27-28 березня, тихо і зосереджено на собі, Леви відправляться в подорож, а на Раків чекають веселощі і спілкування.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала детальний гороскоп для всіх знаків на картах таро на 27-28 березня.

Овен

Ніколи вам відпочивати, хоч і є певні плани, пов'язані з романтикою та особистим життям. Але різні виробничі чи бізнесові питання потребують вирішення, тож ви віддасте перевагу справам, а потім уже і особистому.

Телець

Друзі запрошують весело провести разом час, але ви все вагаєтесь і ніяк не можете наважитись. Бо занадто вже приросли до дивану, звикли до тепла і комфорту і не дуже хочеться від нього відриватися.

Близнюки

Ці дні ви проведете тихо, зосереджені на собі і не захочете відволікатися на різні зовнішні подразники. Вам зараз зовсім не до того, що відбувається за стінами дому, бо більше потребуєте спокою, аніж активних дій.

Рак

Вихідні обіцяють бути веселими і наповненими спілкуванням близькими людьми. Якась частина пройде у приємних побаченнях з коханими, а частину часу займуть ваші рідні чи друзі, які можуть влаштувати свято.

Лев

Найкраще рішення для цих вихідних – вирушити кудись у подорож, і хай це буде навіть мандри до найближчого парку чи лісу, але вам так потрібні і ці прогулянки, і ця зміна обстановки, хоч на деякий час, бо сидіти вдома вже несила.

Діва

Відпочинок у вас буде досить повноцінним – з родиною, яку ви просто обожнюєте, з приємними сімейними клопотами, можливо, це буде якесь миле свято чи ви просто вирішите зібратися разом.

Терези

Погодьтеся, що це досить приємне відчуття, коли у вас є досить грошей для того, щоб почуватися впевнено і дозволятися собі все, чого душа забажає, і що можна купити за гроші. Власне, саме цим ви і будете займатися.

Скорпіон

Можете собі дозволити відпочивати, причому у вельми комфортних умовах, оскільки маєте час, натхнення та гроші на всі свої забаганки. Навіть на ці вихідні у вас просто так можуть з'явитися додаткові кошти.

Стрілець

Доведеться проявити твердість у своїх діях та переконаннях, наполягати на своєму, відстоювати позицію та права. Але при цьому варто і самим дотримуватися слова і брати відповідальність і за свої слова, і за свої дії.

Козеріг

Попереду дуже важливий період, але до нього потрібно буде як слід підготуватися. Тож ви будете готуватися – збиратися з думками, визначатися з планами, підібрати все необхідне.

Водолій

Ви радієте тому, що прийшла весна і ви можете вже знову зайнятися своїми звичними весняними клопотами, можливо, якісь роботами по дачі, чи вас уже на природу та шашлики потягне, чи розсаду будете сіяти.

Риби

Перебуватимете в дещо стиснених обставинах і почуватимете себе не зовсім вільними, бо хтось уже за вас вирішив, як вам проводити власні вихідні. А ви не зможете нічого проти сказати і доведеться виконувати чужі плани.

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