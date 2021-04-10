Гороскоп на вихідні: на кого чекають гроші та подарунки

У суботу та неділю, 10 і 11 квітня, Тельцям пощастить у дорозі і вони досягнуть мети, Близнюки і Раки відпочинуть і перезавантажаться, а Діви вирішуватимуть любовні питання. На Риб чекають гроші й подарунки.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для всіх знаків зодіаку на 10-11 квітня.

Овен

Відчуття щастя та піднесення, незважаючи на те, що потрібно буде багато про що подбати, врахувати, придбати й пропрацювати. Але на допомогу приходять ваші добрі друзі, родичі та колеги, з якими ви можете розділити і проблеми, і хвилини щастя.

Телець

Якщо ви кудись вирушаєте на ці вихідні, то вам пощастить і в дорозі, і у пункті призначення – ви досягаєте запланованих цілей, долаєте всі перешкоди та всіх суперників і святкуєте ці перемоги.

Близнюки

Досить спокійні дні у вас передбачаються, коли ви встигаєте і відпочити, і перезавантажитися, зайнявшись чимось іншим. А ще можете зустрітися з друзями та колегами, обговорити нагальні питання і обмінятися враженнями.

Рак

У вас є нагода відпочити за усіма класичними канонами – гарно виспатись, не навантажувати себе жодними завданнями, провести час уповільнено і наповнюючи його тільки тим, що самі хочете: розслабленістю, прогулянками, творчістю.

Лев

Вам дуже потрібно зібратися з думками й усе усвідомити, зважитись на якісь серйозні кроки. Тож ви нині більше зосереджені на собі, на вирішенні внутрішніх протиріч, які тривалий час вас турбують.

Діва

Протягом вихідних ви насолоджуєтесь любов'ю та вирішуєте всі особисті питання. Тут у вас і приємні зустрічі, і кохання-зітхання, і змістовно проведений час у товаристві коханих, і спілкування з рідними та близькими людьми.

Терези

Хтось із ваших близьких намагатиметься привернути до себе увагу. Можливо, це діти чи старші родичі, яким самим тяжко, і потрібна підтримка, як фізична, так і моральна, і фінансова. Тому ці вихідні можете присвятити родичам.

Скорпіон

Виявляється, що розумова робота також буває досить тяжкою і вимагає концентрації та витривалості. У ці дні ви напружено працюєте головою, щось ретельно обдумуючи і створюючи нові концепції та підходи.

Стрілець

Гарні дні для того, щоб насолодитися природою, прогулянками, дачними радощами і навіть тяжкою фізичною працею. Причому, почуваєтеся ви цілком щасливими і вільними, як вітер, не як загнаний кінь.

Козеріг

Родина потребує додаткової уваги. Ви і так чимало часу віддаєте роботі, а сім'я залишається десь на узбіччі, тож присвятіть ці дні своїм близьким. І все одно, чим ви займатиметесь, аби тільки ви були поряд.

Водолій

Засидівшись на одному місці, ви радо вирушаєте назустріч новим пригодам. І з'ясовується, що у вас накопичилось стільки енергії, що її вистачить для невеликої електростанції. Вас уже ніщо не тримає і ви відпускаєте себе на волю.

Риби

Вихідними будете загрібати гроші лопатою, і це буде досить складною справою, бо і грошей буде чимало, і лопата знадобиться широка. А якщо серйозно, то на вас справді очікують прибутки та подарунки.

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Також тарологиня розповіла, що в 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.

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