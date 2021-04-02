Гороскоп на вихідні: кого чекають романтичні справи, а кого – інтенсивна праця

У вихідні, 3-4 квітня, Овнів очікує дорога, Раків – відпочинок, а Скорпіони присвятять цей час романтичним справам.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала детальний гороскоп для всіх знаків на картах таро на 3-4 квітня.

Овен

Попереду – дорога, може, навіть несподівана, бо ви на ці вихідні наче і не збиралися нікуди, але обставини складаються так, що доведеться їхати. Головне – врахувати всі нюанси і не забути найголовнішого.

Телець

Якось ви нині войовниче налаштовані, гостро реагуєте на будь-які випади на вашу адресу, навіть зовсім невинні. І готові відбиватися та обстоювати свої погляди, навіть якщо подекуди вони суперечать здоровому глузду.

Близнюки

Половину вихідних ви займатиметеся справами особистими – зустрічі з коханими чи з родиною, турботи про близьких та різні домашні клопоти гарантовані. А от іншу половину відведіть для роботи чи власних захоплень, на які інколи не вистачає часу.

Рак

Час уповільнюється, і ви насолоджуєтесь кожним моментом, що з вами відбувається. Вам подобається перебувати тут і зараз, спостерігати за природою та людьми і усвідомлювати себе частиною всесвіту.

Лев

Чомусь вам буде сумно і самотньо. Чи це так локдаун на вас впливає, чи весняний авітаміноз, але захочеться посидіти вдома і трохи посумувати. І з цим нічого не вдієш, бо такі моменти також потрібно переживати.

Діва

Здається, ви серйозно готуєтесь до того, щоб забезпечити собі надійні тили на майбутнє. Можливо, купуєте нерухомість чи землю, облаштовуєте помешкання, будуєте щось таке, що дозволить вам упевненіше стояти на цій землі.

Терези

Гроші, які до вас приходять у ці вихідні, можуть бути з не зовсім законних джерел і викликатимуть у вас якісь спокуси, провокуватимуть на різні вчинки. Словом, покажуть вам усі ваші слабкі боки.

Скорпіон

Особисте життя не дасть вам ні сумувати, ні відпочити, бо дні будуть наповнені спілкуванням із коханими, на яке у будні просто не вистачало часу. І ви присвятите романтичним справам усі вихідні.

Стрілець

Інтенсивна праця з головою вам забезпечена. Бо потрібно зібратися з думками, активізувати мисленнєву діяльність і провести час у розрахунках, аналізі, ґрунтовних викладках, цифрах, формулах, логічних висновках.

Козеріг

Інколи свого щасливого квитка чи випадку потрібно просто дочекатися. І схоже, що цими днями ви таки дочекаєтеся того моменту, коли все і всі навколо сприятимуть вам, навіть якщо ви не проситимете про підтримку.

Водолій

Приємні враження у вас складаються від зустрічей із доброзичливими людьми, зокрема, від спілкування із дуже милими і добрими жінками, які вміють вислухати і дати добру пораду чи, може, ще якось допомогти.

Риби

Робочі клопоти не полишають вас й у вихідні. І не тому, що ви такі трудівники по життю, просто зараз збіглися так обставини, що потрібно кувати залізо, поки воно гаряче. От і доводиться вам допрацьовувати і напружуватись понаднормово.

Як повідомляв OBOZREVATEL: