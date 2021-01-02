Гороскоп на вихідні для усіх знаків: Терези відправляться за пригодами

Діви можуть провести вихідні, 2 і 3 січня, на природі – на дачі або за містом, Раки і Риби будуть перебувати в колі сім'ї, а Терези відправляться за пригодами.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку на 2-3 січня

Овен

Прекрасні дні, які ви дозволяєте собі проводити так, якби хотіли прожити все життя – нікуди не спішити, насолоджуватись мистецтвом, спогляданням, помірністю. Звичайно, надовго вас не вистачить, але хоч трохи перепочиньте.

Телець

Друзі чи родичі можуть завалити вас цікавими пропозиціями як провести вихідні. І вам не доведеться сидіти вдома, як ви планували, бо ви погоджуєтесь на щось зовсім неймовірне і навіть екзотичне.

Близнюки

В голову протягом вихідних приходять блискучі ідеї, дуже креативні та несподівані, але ви поки не готові їх реалізовувати, і лише все аналізуєте і набираєтесь сил. І потроху вивчаєте досвід інших людей.

Рак

Свята зимові для вас таки сімейні, ви радо перебуваєте у обіймах своїх близьких, і не дуже близьких родичів. І ви готові присвятити ці дні своїй сім’ї, вигадуючи досить цікаві способи спільного проведення часу.

Лев

Це здається дивним, але ви можете скучити... за роботою, або за колегами, і ви з нетерпінням очікуватимете, коли нарешті почнуться трудові будні і вам потрібно буде виходити в люди і вливатися в колектив.

Діва

Можете провести вихідні десь на природі, за містом, в гостях, на дачі, де навколо чимало простору і більше волі. Тож є де розгулятися й існує чимало різних способів весело провести час і вам, і вашій родині.

Терези

Захочеться вам пригод, нових вражень та спілкування. Тож вирушайте десь у мандри, бо чого оце його вдома сидіти. Ну хоча б до когось у гості сходіть, щоб розвіятися, на людей подивитись і себе показати.

Скорпіон

Ви візьметеся за наведення порядку, незалежно від того, чи вам вдалося заздалегідь прибрати, чи то ви вже встигли насмітити. Бо маєте час, маєте натхнення, то чому б і не позбутися усього зайвого?

Стрілець

Здається, ви дорвались до грошей і насолоджуєтесь їх витрачанням. А може це вам подарували золоту карту і ви можете собі дозволити будь-які витрати, чим не забарилися тут же і скористатися. Словом, відчуйте себе мільйонером.

Козеріг

Свято триває! Ви добре підготувалися і готові зустрічати гостей з усією широтою душі та глибиною гаманця. А може то ви взялися заодно і якісь родинні свята відзначити, дні народження приміром. Буде де душе розгулятися...

Водолій

Саме ті у вас зараз відчуття, коли ви долаєте якісь труднощі і почуваєтесь на висоті, перемагаєте і складні обставини, і певні обмеження, і всіх суперників. А особливо приємно долати себе, свою лінь та зневіру.

Риби

Вихідні будуть дуже мирними, спокійними, сповненими любові та приязні. І це може бути як любов родинна, до батьків та дітей, до родичів, так і інтимна, до коханого чи коханої. Словом, у вас суцільний лямур передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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