Гороскоп на вихідні 5-6 грудня для всіх знаків: Скорпіонів чекають хороші новини

Вихідні 5 і 6 грудня Близнюки проведуть продуктивно, а Леви чекатимуть слушного моменту і збиратимуться з силами для того, щоб змінити своє життя. У той же час Діви проведуть час з сім'єю, Стрільці займуться домашніми справами, а Овнам рекомендують відправитися у подорож.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозом на вихідні 5 і 6 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро.

Овен

Якщо є така можливість, то вирушайте у подорож, і чим далі – тим краще. Якщо ж поки що змушені сидіти у рідній країні і теплій хаті, то мандруйте принаймні у подумках чи у спілкуванні, поспілкуйтеся з іноземцями, подивіться тревел-шоу.

Телець

Обставини вас певним чином обмежують, і вам вже не вільно робити те, що хотіли, бо і рідні від вас чогось хочуть, і друзі кудись кличуть, і співробітники щось цікаве підготували. А у вас були свої плани, і ви можете від них відмовитись.

Близнюки

Щасливі випадки слідують один за одним, навіть незважаючи на вихідні. Втім, ви не дуже схильні нині відпочивати, крутитесь як білка в колесі і це дає свої плоди - вам щастить опинитися в потрібний час і в потрібних місцях.

Рак

Отримуєте від оточуючих справжнє визнання за свою роботу і вдячність за таланти - вам говорять про те, які ви геніальні і непересічні. І це вас окрилює і надихає на нові подвиги та звершення.

Лев

Трохи все вже набридло і вам дуже хочеться змінити життєві обставини, щоб все навколо вас заграло і додалося щось нове, з'явилися яскраві враження, нові люди і можливості. Але поки ви вичікуте слушний момент і збираєтесь із силами.

Діва

Присвятіть час родині, відчуйте, яке це щастя - бути єдиним цілим з рідними людьми. І байдуже, як ви проведете ці вихідні - активно, спортивно чи лежачи покотом на дивані. Головне, щоб поряд з рідними.

Терези

Зараз доводиться встигати все і прискорюватись, тобто і роботу виконувати, що додому на вихідні взяли, і готувати-прибирати, ще й встигати дітям чи родичам допомагати. І ви з цим обсягом завдань досить успішно справляєтесь.

Скорпіон

Хороші новини не забаряться прийти - хтось подасть вам гарну вісточку, яка може змінити весь подальший перебіг подій. Але то буде потім, а поки ви можете потішитись перспективам і підготуватися до змін.

Стрілець

Ніяких особливих подій не передбачається - все йде за звичайним графіком вихідних, коли можна і відпочити, і домашніми справами нарешті зайнятися, і трохи грошей на шопінг витратити.

Козеріг

Рішучість, з якою ви розправляєтесь з життєвими проблемами, що на вас навалилися, просто вражає. Ви не пережидаєте, не відкладаєте справи на потім, а просто сміливо відмітаєте і викидаєте все зайве.

Водолій

Так хочеться десь зависнути у теплому місці, і щоб зайвий раз не напружуватись, і таким чином відновити сили. І ви просто нічого не робите і дозволяєте собі відверто і нахабно байдикувати.

Риби

Збирайтеся і святкуйте все, що можете, усвідомлюючи цінність от такого радісного і дружнього проведення часу. Вам останнім часом дуже не вистачає легкості та веселощів, а ще відчуття дружньої підтримки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, Близнюки – знайти справжнє кохання, а ось Скорпіонам радять перевірити почуття свого обранця.