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Гороскоп на вихідні 21-22 листопада: кому краще зменшити оберти

1.6т
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Вихідні 21-22 листопада виявляться непростими і багатими на події. Багато хто в ці дні продовжить займатися робочими справами, а хтось буде відпочивати по повній. Овнам і Левам радять все ж відкласти робочі справи і розслабитися, а ось Стрільці і Скорпіони перенесуть напружений робочий графік і на вихідні.

Прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп по картах таро для всіх знаків зодіаку на вихідні 21-22 листопада.

Овен

Як би ви не поспішали, не завантажували і не підганяли себе, але доведеться зменшити оберти і більше часу провести не у роботі, а у розслабленому стані, тому що не все залежить від вашого бажання.

Телець

Незважаючи на досить спокійний плин вихідних, у вас голова не знає відпочинку і постійно збирає інформацію, аналізує, усвідомлює, словом, невпинно працює. Внаслідок матимете досить цікаві креативні рішення.

Близнюки

Не хочеться взагалі виходити з дому, щось робити і спілкуватися з будь-ким, тому що потрібно розібратися з власними тарганами. Відбувається повне занурення у підсвідомість, ви слухаєте інтуїцію і відкриваєте себе.

Рак

Ви одночасно реалізуєте чимало цікавих задумів, перетворюючись в універсального солдата, якому під силу завдання будь-якої складності і важливості. І є шанси досягти чималих успіхів у всіх напрямках.

Лев

Робочий тиждень був досить напруженим, забрав у вас багато сил, тому добре б взагалі провести більше часу в ліжку, виспатися, як слід розслабитися, надивитися серіалів і добре відпочити.

Діва

Поруч – рідні люди, які розуміють з півпогляду, і вам дуже хочеться час від часу робити їм щось приємне. І у вихідні ви можете влаштувати теплі і незабутні зустрічі з друзями і родичами.

Терези

Зможете отримати гроші, зазвичай навіть більше, ніж ті, до яких ви звикли. Вони можуть прийти як від якогось бізнесу, або продажу чогось, так і від людей, які раптом вирішать віддати борг або інвестувати в вас.

Скорпіон

Ваш напружений життєвий графік переноситься і на вихідні, ви не збираєтеся зупинятися і постійно працюєте. Втім, ви вмієте це вміло поєднувати, головне, щоб не страждали інші сфери життя, тому не забувайте про сім'ю і здоров'я.

Стрілець

І звідки у вас сили на все беруться? Замість того, щоб, як всі порядні люди, валятися і відпочивати, ви охоче переробляєте купу домашніх справ, чистите будинок, організовуєте щось для рідних і взагалі дуже активні.

Козеріг

Можете несподівано потрапити на якесь свято і радісно провести час. А можете і самі влаштувати щось ефектне для себе, сім'ї, колег або надихнути когось на створення веселого настрою для себе і оточуючих.

Водолій

Робота не буде відпускати вас і на вихідні. Звичайно, інтенсивність праці буде трохи меншою, але ви все одно працюєте, не даючи собі як слід розслабитися і перезавантажитися. І це може відбитися на ефективності у подальшому.

Риби

Здається, ви зараз будете репетирувати роль Святого Миколая і займатися благодійністю, щедро віддаючи свою увагу, час, гроші або подарунки тим, хто в них більше потребує. Або, принаймні, повернете комусь борги.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Тег
Гороскопи
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