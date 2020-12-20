Гороскоп на тиждень за картами Таро: кому пощастить з 21 грудня

Тиждень з 21 по 27 грудня виявиться успішним для Близнюків, Левів та Дів: можуть відкритися нові можливості і наблизяться поставлені цілі. Стрільців чекають кардинальні зміни, а Козерогів – романтичні пригоди.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на тиждень.

Овен

Здається, ви вирішили відсвяткувати Різдво з усім світом? Бо ви цього тижня перебуваєте у піднесеному настрої, так ніби у вас уже почалися свята і ви насолоджуєтесь атмосферою, подарунками та приємною компанією.

Тілець

Родина стає ближчою і згуртованішою. Звичайно, свята сприяють цьому, та й ви намагаєтесь зробити якомога більше приємностей рідним і влаштувати їм чудову святкову атмосферу, сповнену чарівності, тепла та любові.

Близнюки

Наближається хвиля успіху, якою просто потрібно буде скористатися. Чи то ви виграєте в лотерею, чи переможете у важливому конкурсі, чи якимось іншим чином отримаєте незаперечну перевагу перед іншими претендентами.

Рак

Ви вже починаєте вчити інших різним премудростям, якими добре володієте самі. І це може послужити стартом цілої освітньої програми чи довготривалого проєкту, що м'яко перетече і у наступний рік. Тож, можете вже починати рухатись у цьому напрямку.

Лев

Розкривається вікно можливостей, і от перед вами розгортається ціла купа різних вигідних пропозицій та напрямків, які заманюють до себе. Не всі вони, звичайно, будуть рівноцінними, та приведуть до успіху, але сам факт тішить ваше самолюбство.

Діва

Цілі, які ви собі поставили на досить тривалий період, раптово можуть бути досягнуті з випередженням графіку, просто цього тижня. Можливо, хтось прочитав ваші думки і подарував вам те, про що ви мріяли.

Терези

Небо нині відкрилося і вас просто завалюють грошима і подарунками. Так, саме ви цього тижня будете головним грошовим везунчиком, а ще – головним дарувальником, бо вам є кого потішити подарунками.

Скорпіон

Буде вдалою не лише групова робота – різні збори, конференції, переговори, зустрічі та мозкові штурми, а ще й колективний відпочинок – корпоративи ж на носі. І провести цей час можна приємно і змістовно, насолоджуючись компанією однодумців.

Стрілець

Не очікуйте, що нове життя почнеться з 1 січня. Воно у вас уже починається. Зміни, що стартують цього тижня, можуть бути досить кардинальними. Бо ви вже не можете йти старими шляхами, вам уже потрібно розвиватися і просуватися далі.

Козеріг

Любовні пригоди можуть розпочатися зовсім несподівано. Отак кинете на когось свій погляд – і все! Кохання-зітхання, серце стукотить, кров кипить, а емоції шукають виходу. Словом, відкривайте ширше своє серце, бо прийшла любов.

Водолій

Ви зараз відчуваєте більше впевненості у завтрашньому дні, уже налагодили свій побут, твердо стоїте на ногах, вміло використовуєте все те, що у вас є. І прагнете більшого, приміром, керувати, очолити якийсь проєкт чи колектив.

Риби

Тиждень краще провести у зосередженості і філософських роздумах, навіть коли доводиться працювати з людьми. Ви багато чого зараз зрозумієте, усвідомите. Можливо, прийдете до якогось рішення стосовно наступного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що в 2 021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, Близнюки – знайти справжню любов, а ось Скорпіонам радять перевірити почуття свого обранця.

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