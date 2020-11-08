Гороскоп на тиждень з 9 листопада по картах Таро: кому слід зміцнити позиції

Тиждень із 9 до 15 листопада виявиться досить насиченим і цікавим. Водночас одні в цей період насолоджуватимуться роботою, тоді як інші – спокоєм і умиротворенням. Так, набільш старанні трудоголіки в ці дні – Овен, Стрілець і Водолій, а найбільші кайфушники тижня – Близнюки, Скорпіони і Риби.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка озвучила гороскоп по картах Таро для всіх знаків зодіаку на другий тиждень листопада.

Овен

Після деякого розслаблення і перепочинку знову активізуються питання роботи, і вам доводиться мало не починати все спочатку і знову завоювати авторитет, зміцнювати позиції і доводити свій професіоналізм.

Телець

Ви зараз критично налаштовані, так і хочеться рубонути всю правду-матку. Але зараз важливіше зберігати пильність та обережність, і пошукати більш виважені слова для того, щоб донести свою точку зору іншим і щоб її правильно зрозуміли.

Близнюки

Ви отримуєте неймовірне задоволення від того, чим займаєтеся. І це незалежно від того, чи ви тільки починаєте чимось займатися, чи вже професіонал високого рівня. А ще матимете вже чималий список пропозицій про співробітництво.

Рак

Хоч зараз і не рекомендують збиратися разом, але вам зараз колективна творчість дуже потрібна, саме з неї ви черпаєте сили та натхнення. Бо саме у гурті у вас народжуються найкращі ідеї, коли кожен додає своє бачення і виходить шедевр.

Лев

Тиждень обіцяє бути спокійним, ніщо особливо вас не напружує і не засмучує. Навпаки, всі справи впевнено, хоч і дуже повагом, але просуваються, рівно у тому темпі, що дозволяє і вам бути в ресурсі, і вирішувати необхідні завдання.

Діва

Трохи грошей нікому не завадить, а особливо зараз. І приємно, що вони надходять від рідних та близьких людей, які в такий спосіб хочуть вам підняти настрій. Тож у жодному разі не відмовляйтеся, навіть якщо це буде подарунок від найменших членів родини.

Терези

Ви легко долаєте будь-які перепони на своєму шляху, оскільки зараз просто переповнені впевненістю у собі і власних силах. І рішуче просуваєтесь вперед. Як-то кажуть, бачите ціль і не бачите перепон.

Скорпіон

Нарешті відчуваєте, що отримали все, що хотіли, і ви на сьомому небі від того. Адже саме зараз у вас завершується якийсь важливий та складний проєкт, і це варто відзначити, трохи побути у тому кайфі і йти на нове коло, ставити нові цілі і досягати їх.

Стрілець

Не вдасться вам зараз посидіти і перевести подих, бо за однією дорогою уже видіється інша, не встигли ви повернутися з однієї подорожі, як насуваються інші переміщення. І так весь тиждень ̶ нові шляхи, нові враження, нові можливості.

Козеріг

Можна дещо послабити віжки і дозволити собі спокій, рівновагу та бездіяльність. Ну зовсім трохи, якщо ви вже так перезавантажені. Але цього тижня ви маєте забезпечити собі вільний час для тиші, прогулянок і ледачого способу життя.

Водолій

Час буде насиченим роботою, цікавою інформацією та непересічними подіями настільки, що промайне дуже швидко. Ви і незчуєтесь, як усі плани на тиждень будуть виконані і перевиконані, а ви ̶ переповнені враженнями.

Риби

Не завадить трохи свята і веселощів, особливо у такий сірий та похмурий період. І ви гуртуєте навколо себе таких же позитивних людей, вигадуєте якісь приводи і навіть започатковуєте нові традиції. Аби тільки весело провести час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше таролог озвучила гороскоп для знаків зодіаку на весь листопад. Як виявилося, він буде досить суперечливим – одні з них впадуть у сплячку, інші ж – активізуються.