Гороскоп на тиждень для всіх знаків: кого чекає удача, а кому потрібно розслабитися

Тиждень з 28 грудня принесе Тельцям романтичні пригоди, Ракам – фінансовий прибуток, а Скорпіонам – удачу. Рибам радять спустити пар і розслабитися.

Таким прогнозом для всього "зодіаку" за картами Таро на тиждень з 28 грудня по 3 січня ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка.

Овен

Настає тиждень роздумів. Ви втомилися від роботи і вже не можете бурхливо реагувати на все, що відбувається у вашій діяльності, все настільки набридло, що ці кілька вихідних вам просто необхідні для того, щоб перевести подих.

Тілець

Романтика може накрити вас з головою. Ваше серце відкрите для почуттів і готове до того, щоб у ньому оселилась любов, яка може статися зовсім несподівано. Або ж ваші колишні почуття можуть раптом спалахнути з новою потужною силою.

Близнюки

Здається, що свята не для вас, ви продовжуте тяжко і напружено працювати, намагаючись вкластися у графік і завершити все заплановане до визначеного терміну. Навіть новорічні свята нічим не вирізнятимуться від звичайних робочих буднів.

Рак

Тиждень обіцяє стати вдалою для фінансових справ, гроші продовжують на вас сипатись і тішити вас своєю кількістю. І це можуть бути і надходження від бізнесу, чи повернення боргів, чи подарунки від рідних та близьких.

Лев

Ви дуже ретельно ставитеся до питання грошей та подарунків, завжди странно обдаровуєте інших, тож цього тижня вже можете і собі розраховувати на подарунки. Бо усі ваші близькі можуть раптом зібратися і здивувати вас сюрпризом.

Діва

Ви можете побачити картину, що не зовсім відповідає дійсності, але вам дуже хочеться перебувати у цій ілюзії і уявляти себе у якомусь вигаданому казковому світі. Якщо вам принесе це задоволення, то насолоджуйтесь, головне – не надто глибоко туди занурюватись.

Терези

Дуже врівноважений тиждень, який не надто відрізнятиметься з низки інших. Ви якось не надто прагнете, щоб усі ці дні запам'яталися, тому особливо і не закуповуєтесь харчами, і не готуєте на тиждень наперед. Словом, ведете себе спокійно та цивілізовано.

Скорпіон

Цього тижня обставини складаються дуже вдало. Настільки, що можна говорити про те, що удача зараз на вашому боці, і оскільки постійно вам усміхається, то просто уже крила починають виростати. Тож навіть в лотерею можна ризикнути зіграти.

Стрілець

Новорічний тиждень підніме вам настрій та загальний тонус, адже ви почуваєтесь переможцями, яким усе вдається. І свята усі пройдуть доволі бурхливо, за участю чималої кількості людей, із піднесенням та веселощами.

Козеріг

Разом з новим роком у вас почнеться нове життя, бо те, що ви замислили може розпочатися вже,хоч ви до цього будете не надто готовими. Втім, можливо вам і потрібні такі різкі зміни, щоб ви раптом не передумали.

Водолій

Ваша щедрість зараз просто не має меж. Мало того, що всі родичі отримали від вас шикарні подарунки, так ви ще й обдаровуєте людей вам мало знайомих, а то й зовсім не знайомих, виявляючи благодійність та турбуючись про малозабезпечених.

Риби

Можете вже дещо попустити віжки і розслабитися. І цей тиждень буде для вас не бурхливим та веселим, а більш спокійним. Вас надзвичайно тішить перспектива нарешті виспатися, погуляти, побути з родиною.

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