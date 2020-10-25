Гороскоп на тиждень із 26 жовтня для всіх знаків по картах Таро

Тиждень видасться суперечливим для різних знаків Зодіаку. Овну світить хороша посада, Козерогам і Скорпіонам – відпочинок, а Стрільцям і Рибам – жорстка економія.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL прогнозистка й тарологиня Ольга Соломка озвучила гороскоп по картах Таро для всіх знаків зодіаку на 26 жовтня – 1 листопада.

Овен

Тиждень буде підпорядкований суворому розпорядку, коли кожна хвилина розписана і немає жодної вільної. Ви будете дуже дисциплінованими, відповідальними, братиметеся за важливі справи. І матимете всі шанси обійняти якусь високу посаду.

Тілець

Ви дозволяєте собі веселитися і щось святкувати у колі друзів, незважаючи на всі навколишні обмеження і складнощі. Зрештою, а навіщо себе обмежувати, особливо в радісних проявах. Тож хай йому грець! І творіть щось неймовірне!

Близнюки

Ви нині надто правильні і навіть консервативні, виконуєте всі доручення та плани, здаєте проєкти і завершуєте роботу в заздалегідь зазначені терміни. Загалом, зовсім на себе не схожі, але обставини вимагають від вас дотримуватися планів і таймінгу.

Рак

Настрій такий, що хочеться навести лад у господарстві. Ви зараз прагнете позбутися всього зайвого і вичистити свій дім просто до невпізнаваності, а там і на навколишній простір перекинетеся. Утім, разом із непотребом, можете й щось корисне викинути.

Лев

Фінансово цей період для вас дуже вдалий – надходять гроші від бізнесу, повертають борги, списують заборгованості, ще й потрапляєте під різні акції, отримуєте бонуси та премії. Ще й близькі намагаються вас потішити то квітами, то чимось смачненьким.

Діва

Інколи для того, щоб розв'язати проблему, досить подивитися на неї з іншого ракурсу, з іншого кута зору, а щоб зрозуміти людину – стати на її місце. Зрештою, ви цим і займатиметеся – розглядатимете обставини з усіх боків.

Терези

Завзяття та рішучість, з якими ви беретеся до своєї робити, ладні запалити не одне серце. Ви показуєте іншим приклад і ведете за собою, ви такі переконливі, що вас ставлять у приклад і наслідують. Намагайтеся й далі зберігати цей настрій.

Скорпіон

Якщо дозволяють можливості, то їдьте десь подалі, там де тихо, спокійно і тепло. Вам зараз дуже потрібна зміна обстановки і краще, щоб вона була дуже кардинальною, тому хоч на тиждень, але втечіть кудись із дому.

Стрілець

Цей тиждень не вирізнятиметься нічим особливим – ви спокійно працюєте за звичними сценаріями, зустрічаєтеся з давніми знайомими, виконуєте рутинну роботу. Хіба що може раптом виникнути питання ощадливості та правильного розподілу доходів.

Козеріг

Поставте життя на паузу і не спішіть, бо вам цього тижня просто потрібен відпочинок. Більше спіть, гуляйте, насолоджуйтесь, смакуйте цю тишу, якщо її знайдете чи собі забезпечите. Й обмежте спілкування з будь-ким.

Водолій

Те, що відбувається цього тижня, формує ваше найближче майбутнє і показує, яким шляхом вам іти. Ви отримаєте певні знаки, що підтверджують правильність обраного напрямку. Тому будьте уважні до всього, що з вами відбувається.

Риби

Економія ресурсів нині вам не завадить. Причому це стосується і фізичних, і емоційних, і матеріальних, і фінансових. Притримайте цього тижня себе і не спішіть витрачатися і розбазарювати те, що у вас є, хоч такі спокуси постійно виникатимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше також було озвучено гороскоп на 19-25 жовтня. Початок тижня буде продуктивним для Овнів і Терезів, а Близнюків і Риб чекають грошові надходження.