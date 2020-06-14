Гороскоп на тиждень з 15 по 21 червня

На цьому тижні нас чекають кілька важливих подій. У четвер, 18 червня, Меркурій розгорнеться в ретроградний рух. Вплив цього розвороту ми вже відчуваємо, оскільки гальмує та виходить з ладу техніка, між людьми виникає непорозуміння.

Також це період підвищеної аварійності, тому цього тижня треба бути особливо уважним за кермом, повідомляє на своїй сторінці в інстаграм астролог Георгій Лічелі.

У суботу, 20 червня Сонце переміститься в знак зодіаку Рак. Місяць Близнюків закінчується, і разом з цим - теми знака Близнюки. Наступного астрологічного місяця будуть актуальні питання, пов'язані з сім'єю, житлом, дітьми, батьками, родом і національним самовизначенням, також варто очікувати загострення міжнаціональних відносин і зростання націоналістичних настроїв.

У неділю, 21 червня, буде молодик і одночасно кільцеве Сонячне затемнення в знаку Рак.

З 11 по 14 червня Сонце з Близнюків робить напружений аспект до Нептуну та Марсу в Рибах, а з 19 червня по 27 червня Нептун перебуватиме в статичному положення, готуючись до ретроградного руху. В сьогоднішніх реаліях ця астрологічна ситуация вказує на деякий сплеск поширення інфекції коронавируса.

Понеділок

15 червня Місяць знаходиться в Овні в поєднанні з Ліліт: важливо тримати емоції під контролем, не провокувати конфлікти і не реагувати на агресивні випади інших. В першу чергу, це стосується сонячних Овнів.

Вівторок

6 червня Місяць - у Тельці. Перша половина дня буде в напруженому аспекті з Сатурном, тому будьте готові до похмурого настрою та пригніченого стану. Ймовірні загострення різних хронічних захворювань, в першу чергу, суглобів і хребта. Найбільш за все це стосується Тельців, Скорпіонів, Львів і Водоліїв.

Середа

17 червня Місяць в гармонійному аспекті з Ураном - добре проводити час з друзями, однодумцями, спілкуватися з астрологами. Але треба бути обережними з побутовими електроприладами та електрикою в цілому.

Четвер та п'ятниця

18 - 19 червня - досить продуктивні та стабільні дні. Проте не забуваймо, що Меркурій розгортається в ретроградний рух, тому не будуємо будувати довгострокових планів.

Субота

20 червня Місяць - у Близнюках в конфлікті з Марсом і Нептуном в Рибах. Це означає ймовірність сварок і розбіжностей в сім'ї, з жінками, братами та сестрами, а також з сусідами. Необдумані слова можуть стати причиною конфлікту. Також бажано не приймати алкоголь і психотропні речовини. Найбільш за все це стосується Близнюків, Стрільців, Дів і Риб.

Неділя

21 червня - день молодика і Сонячного затемнення. Краще провести цей день вдома, в колі сім'ї і близьких людей.