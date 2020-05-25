Гороскоп на тиждень: важливі зустрічі, переговори, поїздки плануйте до п'ятниці

Наступний тиждень проходить на зростаючому Місяці, енергія потроху наростає. До п'ятниці планета Меркурій, яка відповідає за образ нашого мислення і здатність налагоджувати контакти, рухається по Близнюкам.

Тому бажано все зустрічі, переговори, поїздки, а також питання, що пов'язані навчанням, документами і договорами, вирішити до цього часу, - радить астролог Георгій Лічелі.

У п'ятницю, 29 травня Меркурій переміститься в знак Рака. Мислення стане більш емоційним і суб'єктивним, прийняття рішень більше буде залежати від настрою і емоцій. Зросте образливість, тому треба стежити за тим, щоб виважено підбирати слова.

25 і 26 травня – прекрасний час для занять сімейними та домашніми справами, для посиденьок в колі сім'ї, спілкування з батьками та спільного проведення часу з маленькими дітьми. У вівторок ввечері трохи напружений період, намагаємося не конфліктувати і уникаємо негативних думок. В першу чергу, це стосується Раків, Терезів, Овнів і Козерогів.

27 і 28 травня – гарний час для свят, любовних зустрічей і побачень, різного роду презентацій і публічних виступів, виходу в світ і відвідування розважальних заходів. У середу до 17:00 травмонебезпечний період, треба бути обережним за кермом, не перевантажувати хребет, можливі проблеми з зубами. Найбільш за все це стосується Львів, Водоліїв, Тельців і Скорпіонів.

29, 30 і 31 травня – в ці дні добре займатися справами, які вимагають концентрації і зосередженості, науково-дослідницькою та інтелектуальною діяльністю, впорядкуванням паперів, документів, прибиранням і дрібним ремонтом. Добре проводити лікувальне голодування, займатися діагностикою та профілактикою захворювань. При цьому зростає скрупульозність, педантичність і нервозність. Бажано не чіплятися і не критикувати по дрібницях колег або близьких людей, особливо в п'ятницю і суботу. Прийом алкоголю в ці дні також не бажаний.