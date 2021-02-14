Гороскоп на тиждень: на Раків чекає успіх, а Скорпіонам пощастить у коханні

З понеділка, 15 лютого, у Левів почнеться творчий період, на Водоліїв чекають приємні сюрпризи, а Скорпіонів – любовні пригоди. Справжніми щасливчиками тижня стануть Раки.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 15-21 лютого.

Овен

Життя нагадуватиме прискорене кіно, коли кожен день за різними справами пролітає просто миттєво, і ви незчуєтеся, як понеділок перейде у п'ятницю. Ваш надзвичайно насичений графік змушує вас просто літати. Тільки низенько так.

Тілець

Триватиме невпинна боротьба на конкурентному фронті. І замість того, щоб дещо відсторонитися і постояти тихенько збоку, вам чомусь потрібно лізти у саму гущавину бойових дій і щось там відстоювати.

Близнюки

Нині ви маєте показати високий професійний рівень і переконати усіх, а, передовсім, себе, у тому, що таки маєте право займатися вашою улюбленою справою і називатися фахівцем. Тому, зосередьтеся на роботі і відкладіть все інше подалі.

Рак

Нині ви - везунчики тижня, бо все, за що би ви не бралися, вам вдається з легкістю, і здається, що вам саме небо допомагає, звісно, руками тих людей, що поруч з вами. А інколи і самі обставини складаються так, що все відбувається на вашу користь.

Лев

Передбачається надзвичайно творчий період, коли вам захочеться якось себе показати і ви шукатимете різні методи самовираження. Може потягнути на танці, малювання, вишивання чи ще якусь творчість.

Діва

Не вистачатиме сил навіть на тихе життя без особливих подвигів. Чи то якась шалена втома навалиться, чи настільки все набридне, що не хочеться вже нічого, не рятуватимуть навіть звичні способи підняття настрою.

Терези

Тиждень обіцяє бути спокійним, але дещо самотнім. Ви зараз не надто активно спілкуєтесь із оточенням, заглибилися у себе і у власні проблеми. Звичайно, час від часу потрібно зазирати у власну підсвідомість. Головне, не залишатися там надовго.

Скорпіон

Любовна історія не полишає вас навіть після завершення найромантичнішого свята, бо ви вже налаштувалися на весну, почуття і готові пробуджуватися і йти назустріч романтичним пригодам, чим би вони не закінчилися.

Стрілець

Обережність нині не завадить, бо якісь лихії люди намагатимуться пробити ваші кордони і позбавити вас відчуття впевненості та захищеності. отже, не варто вступати у розмови з незнайомцями та залишати своє майно напризволяще.

Козеріг

Не все, що вам здаватиметься, насправді буде таким. Бо чи то ви самі собі ілюзію створили, чи то хтось постарався переконати вас у тому, що біле – то чорне чи навпаки. Тому не беріть на віру те, що чуєте і завжди перевіряйте обіцянки.

Водолій

Найближче оточення готує вам приємні сюрпризи. Можливо, друзі та родина скинуться вам на якийсь гарний подарунок чи просто подарують свято спілкування. І ви із задоволенням усвідомите, наскільки у вас чудова сім’я.

Риби

Цілий тиждень у вас буде піднесений настрій, ви ніби готуєтесь до чогось веселого і прекрасного, збираєте навколо себе друзів і так само налаштованих людей для того, щоб відзначити якесь свято.

Як повідомляв OBOZREVATEL: