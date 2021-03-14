Гороскоп Таро на тиждень: на кого чекають нові можливості

На тижні з 15 березня Стрільцям доведеться проявляти свої найкращі риси на роботі, Риби ризикують залишитися на самоті, а Водолії отримають пропозиції щодо заробляння грошей.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп для всіх знаків на 15-21 березня.

Овен

Відкриваються нові перспективи щодо якихось юридичних справ. Рішення будуть на вашу користь, ви отримуєте правову підтримку, і взагалі – ваші справи праведні, і перемога – за вами!

Телець

Наведення ладу – це ваша стандартна фішка, але вона цього тижня раптом проявиться, і ви не заспокоїтеся, допоки не викинете всього зайвого та не перемиєте найдальші куточки вашої оселі.

Близнюки

Здається, що ви перебуваєте у стані вічної ейфорії, бо завжди знаходите привід щось гарно відсвяткувати. От і цього тижня ви відсвяткуєте свою чергову перемогу, переконавшись у тому, що ваші можливості – просто нереальні.

Рак

Можете розраховувати на підтримку сторонніх людей, як моральну, так і фінансову, приміром, це можуть бути інвестиції у ваші проєкти, чи просто якісь подарунки від прихильників.

Лев

Можете почуватися не найкраще, відчувати якесь знесилення, наче вагони розвантажували. І тому варто провести аудит своїх фізичних та енергетичних витрат і визначити, у чому ж причина такого вашого стану.

Діва

Збирайте навколо себе групу соратників і формуйте дружну команду, яка б пішла з вами і у вогонь, і у воду. Цей тиждень покаже вам, хто насправді друг і однодумець, а хто – ситуативний подорожній.

Терези

Напевно, прийшов час значно почистити ваше оточення, бо зараз ви більше схильні сваритися, висловлювати прямо свою думку, а це може ображати деяких людей. От і виходять різні непорозуміння та сварки.

Скорпіон

Це може бути не найкращим періодом у житті, бо буде небезпека зайти кудись не туди і потрапити у залежність, чи то від певних людей, чи від обставин. І немає розуміння, де можна знайти вихід.

Стрілець

Буде чудова можливість проявити всі свої найкращі риси на роботі, де ви і швець, і жнець, і організатор, і пропагандист. І, на щастя, ваші таланти і вашу старанність вчасно помітять і гідно винагородять.

Козеріг

Цей тиждень стане для вас напрочуд легким та наповненим знаками уваги від ваших коханих. Тож за особисте життя можете бути спокійні – вас кохають, ви кохаєте, весна іде – красу несе, і всіляке таке.

Водолій

Матимете нові привабливі пропозиції, зокрема і стосовно роботи чи бізнесу, словом, щодо заробляння грошей. І вам залишається лише погодитись чи все ж почекати чогось більш перспективного.

Риби

Через ваш гострий язик ризикуєте залишитися на самоті, бо не всім можуть сподобатися непрохані поради та критичні зауваження. Особливо, коли ви їх висловлюєте без позитивного підкріплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

з 8 березня Близнюкам можуть запропонувати нову роботу, а Водолії почнуть новий етап у житті.

У березні, як розповіла тарологиня, Овнів і Левів чекає успіх у всіх сферах – і вдома, і на роботі, і в особистому житті, а Близнюки та Раки отримають багато грошей.

В Україні на початку весни можуть перезавантажити владу й усю економічну систему країни.

Також Соломка дала любовний гороскоп на місяць: Овнам і Тельцям стане комфортно у стосунках, а Діви ходитимуть на побачення.

А ось у кар'єрі, згідно з гороскопом на місяць, більше таланитиме Стрільцям і Тельцям – вони можуть знайти нову роботу або отримати підвищення.

Згідно з прогнозом здоров'я для всіх знаків на 2021 рік, Ракам варто зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

У 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.

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