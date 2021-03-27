Гороскоп на тиждень: на кого чекає успіх у коханні та фінансах

Протягом тижня, з 29 березня, у Близнюків з'являться нові фінансові можливості, а у Дів заграє новими фарбами любовне життя. У Скорпіонів почнуться проблеми в стосунках, а у Терезів і Водоліїв – з грошима.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для всіх знаків по картах таро на 29 березня – 4 квітня.

Овен

Цей тиждень обіцяє бути цілком вдалим, бо сонце світить, люди – прихильні, роботи не надто багато, тож можна присвятити чимало часу тим заняттям, які вам до душі, більше відпочивати і насолоджуватись життям.

Телець

Нині ви проявлятимете свої таланти управлінця і гуртуватимете навколо себе з розрізнених людей одностайну творчу команду, причому не лише керуватимете, але й самі будете надійним гвинтиком цього колективу.

Близнюки

З'являються все нові і нові цікаві фінансові можливості, вам пропонують дуже вигідні контракти, причому, довго чекати не доведеться – уже цього тижня може надійти і пропозиція, і аванс, тобто прийдуть перші гроші.

Рак

Роботи буде чимало, та й завзяття зростає, хочеться встигнути якомога більше, ви надихаєтесь самі, надихаєте інших на звитяги, показуєте приклад того, як потрібно ставитися і до роботи, і до себе, і до колег.

Лев

Настрій щось буде не дуже бойовим, якась туга огортає серце, ви за чимось сумуєте – чи то за втраченими ілюзіями, чи за втраченими можливостями. Словом, нікуди не рухаєтесь, а ніби застигли на місці.

Діва

Любовне життя заграє новими фарбами і світ вже не видаватиметься таким сірим і буденним. І заради любові вас може раптово потягнути у якісь творчі пориви, захочеться писати вірші, співати, малювати чи ще щось витворяти.

Терези

Грошей катма від слова "зовсім". Десь ви розтринькали ваші гроші, витратили – чи то на щось велике і потрібне, чи може захотілося чогось красивого і непотрібного. Але результат один – фінанси заспівали романси.

Скорпіон

В особистому житті можуть настати не найкращі часи – загострюються ваші стосунки, ви не здатні почути іншого, ладні наговорити чимало різних дурниць і взагалі посваритися всерйоз і надовго.

Стрілець

Цікаві бізнес-ідеї, що вже давно очікують на своє втілення, цього тижня нарешті мають усі шанси реалізуватися. І хай це будуть перші і несміливі кроки, але вони тим цінні, що ви отримуєте перший досвід.

Козеріг

Тиждень не виділятиметься чимось особливим – трохи роботи, трохи особистого життя та звичайних життєвих турбот. Хіба що буде більше мрій та бажань, адже весна вносить свої корективи і уже потрібно складати плани на весну та літо.

Водолій

Щось не дуже вам щаститиме, особливо у питаннях, що стосується грошей та власності – хтось весь час намагатиметься претендувати на ваші кошти та здобутки, будуть намагання вас ошукати чи пограбувати.

Риби

Найкраща стратегія цього тижня – очікувальна, тож не спішіть виконувати все, що вам кажуть, бо може виявитися, що ви даремно витратите час і зусилля, а результати вашої праці або не знадобляться, або доведеться все переробляти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

астрологи розповіли, представників яких знаків зодіаку можуть очікувати складнощі і небезпеки у березні. Зокрема, Терезів може накрити депресія, а Близнюки перегнуть палицю;

Також Соломка дала любовний гороскоп на місяць: Овнам і Тельцям стане комфортно у стосунках, а Діви ходитимуть на побачення.

А ось у кар'єрі, згідно з гороскопом на місяць, більше щаститиме Стрільцям і Тельцям – вони можуть знайти нову роботу або отримати підвищення.

Згідно з прогнозом здоров'я для всіх знаків на 2021 рік, Ракам варто зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що у 2021-ому у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.

Соломка дала загальний прогноз по картах Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

Згідно з прогнозом таролога, цей рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Всіх представників знака чекають зміни і виклики.

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