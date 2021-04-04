Гороскоп на тиждень: на кого чекає любов, а на кого – розчарування

З 5 квітня у Близнюків і Козерогів з'явиться можливість побудувати нові стосунки і знайти любов, на Стрільців чекають розчарування в питаннях бізнесу і фінансів, а Овнам порадили включити пильність.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на тиждень з 5 по 11 квітня.

Овен

Зараз краще увімкнути пильність, нашорошити вуха і бути дуже уважними до того, що з вами відбувається і хто вас оточує. Бо період не кращий для того, щоб довіряти людям. Краще зараз прислухатися до інтуїції, аніж до людей.

Телець

Отримуєте прекрасні новини, які вас просто окрилюють. Бо ті справи, якими ви займаєтеся уже тривалий час, потроху набувають обертів, ширяться, зростають, ви отримуєте свій досвід, славу та гроші.

Близнюки

Любов відкриває для вас нові перспективи. Навіть якщо ви дуже юні, чи вам вже глибоко "за", у вас нині є всі шанси створити прекрасний союз двох закоханих людей, які знайшли одне одного і які стають віднині одним цілим.

Рак

Ваша діяльність раптово може принести широке визнання, у тому числі і міжнародне. І головна заслуга у цьому – ваша мультифункціональність, бо ви примудряєтеся займатися усім одночасно і однаково успішно.

Лев

Незрозумілих ситуацій буде чимало. Ви ніби перебуваєте у полоні якихось ілюзій, перед очима – мана та туман, через які ви нічого ясно не бачите, і схильні видавати бажане за дійсне, ніж дивитися правді в очі.

Діва

Ох і щастить вам у любові! Чим би не займалися, де б не опинилися, у якому б статусі чи вигляді не перебували, але все одно знайдуться ті, що будуть від вас у захваті і готові буквально зірку з неба дістати заради вас.

Терези

Начебто все йде як завжди – ви ходите тими ж дорогами, їсте ту саму їжу, що і завжди, виконуєте ті ж самі обов'язки, але не відчуваєте радості та наповнення. Може у тому і справа, що вам набридло ваше звичне життя, душа просить чогось нового.

Скорпіон

Проекти, які ви створюєте разом із вашим соратниками та однодумцями, цього тижня виходять на зовсім інший рівень. І до них може бути залучена велика кількість людей і чималі інвестиції, а ви отримуєте славу і ще більше грошей.

Стрілець

Велика вірогідність розчарувань, особливо у питаннях бізнесових та фінансових. Ті справи, які ви започаткували і на які так сподівались, можуть розвалитись, ви не отримаєте очікуваного прибутку і можете навіть влізти у борги.

Козеріг

Коли в серці розквітають почуття, то ви дивитесь на цей світ зовсім іншими очима. І цього тижня через закоханість вам все навколо здаватиметься іншим, ви будете закохані буквально в кожну травинку та зірку, що траплятиметься вам на очі.

Водолій

Ви з самого початку тижня поставили перед собою високу планку і задалиі досить високого темпу. І весь тиждень намагатиметесь виконувати всі зобов'язання та дотримуватися графіків та планів.

Риби

Всього буде вдосталь – і роботи, і задоволення, і турбот, і напруження, але і грошова винагорода за ваші труди також буде значною, тож вам немає за що скаржитися на життя. Навпаки - нині ви в повному шоколаді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

Згідно з прогнозом тарологині, 2021 рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни і виклики.

Водночас Овнів у 2021-му, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.

Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а у Львів рік має пройти в постановці завдань, плануванні та роботі.

Головне, що треба запам'ятати Терезам, – 2021 року необхідно берегти гроші, оскільки з ними можуть виникати труднощі, наголосила Соломка.

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