Гороскоп на тиждень із 16 до 22 листопада: що чекає на знаки Зодіаку

Тиждень із 16 до 22 листопада виявиться досить насиченим, активним і різноманітним. Одні знаки повністю поринуть у роботу, інші – рахуватимуть гроші, а третіх взагалі накриє любов. Так, зокрема, Близнюки будуть шукати прихильників, а Терези і Скорпіони плануватимуть подорожі.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка озвучила гороскоп на картах Таро для всіх знаків Зодіаку на третій тиждень листопада.

Овен

Життя налагоджується! Настрій прекрасний, оточення надихає на подвиги, справи покращуються, ви починаєте більше рухатися і виконувати більші обсяги роботи. Втім, ви навіть радієте з того, що можете так багато працювати.

Телець

Родина вас любить і підтримує, надихає і підказує правильні кроки. Ви зараз усвідомлюєте, наскільки ви стали сильніші завдяки тому, що вам є на кого обпертися і на кого розраховувати. Тож настав час віддячити цим людям і потішити їх чимось приємним.

Близнюки

Якщо ви маєте намір згуртувати навколо себе людей, то чому б не почати вже зараз. Можете вже продумувати об’єднавчу ідею та планувати заходи для того, щоб зібрати прихильників. А можете вже й оголосити про свої наміри – а зацікавлені самі знайдуться.

Рак

Настає час роздачі слонів – подарунків, премій, гонорарів, повернення боргів. І це стосуватиметься вас у кількох сенсах: і вам усе це даватимуть, і ви своєю чергою також роздаватимете гроші та повертатимете борги іншим.

Лев

Ну хоч у когось в голові не політика чи гроші, а любов. І цього тижня вона може стати для вас провідною темою, що затьмарює всі інші. Почуття виникають раптово і розфарбовують рутину та буденність на яскравий світ емоцій.

Діва

Тиждень обіцяє бути досить грошовитим, особливо для тих, у кого є власний чи родинний бізнес. Настає час, коли вам можуть виплатити якісь дивіденди, зарплату, кошти, повернути інвестиції, словом, гроші прибувають звідусіль.

Терези

Якось несподівано активізується закордон – і міжнародні партнери починають спілкуватися, і родичі знаходяться, і знайомі нагадують про себе, і якісь незнайомці дістають, і міжнародні інституції щось вам пропонують.

Скорпіон

Якщо ви запланували на цей тиждень якісь дороги, подорожі, відрядження, переміщення, переїзди – то це дуже вдала і вчасна ідея, оскільки у вас зараз має закінчуватися один період і починатися інший.

Стрілець

Нічого не залишається, як засукати рукави і працювати, бо, крім вас, цього більше ніхто не зробить – усі раптом вирішили скласти на вас усю відповідальність і всю роботу. І поки у вас немає змоги якось відкараскатись від цих навантажень.

Козеріг

Цей тиждень більше сприятиме спокійному та виваженому проведенню часу, коли ви щось обмірковуєте, усвідомлюєте, ніж бездумно повторюєте звичні рухи. Побудьте трохи філософом, розберіться у своїх думках та бажаннях.

Водолій

Все, що вам зараз потрібно – це чітке виконання функцій, як на роботі, так і вдома. Можете не намагатися якось здивувати чи вразити когось сміливістю та креативністю, просто робіть, що маєте – і хай усе йде за розкладом і планом.

Риби

Від вас вимагатимуть чіткості та конкретності, час розслаблення вже минув і потрібно зібратися і стати більш відповідальними. Тож усі кроки мають бути прописані, коло обов'язків – визначене, терміни – узгоджені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тарологиня озвучила гороскоп для знаків зодіаку на весь листопад. Як виявилося, він буде досить суперечливим – одні з них впадуть у сплячку, інші ж – активізуються.

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