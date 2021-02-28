Гороскоп на початок березня: хто отримає гроші, славу та кохання

Тиждень з 1 березня буде бурхливим і повним подій для багатьох знаків зодіаку – Тельців чекають великі гроші, Близнюків – успіх і слава, а Козероги в корені змінять життя, зустрівши справжнє кохання.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах Таро для всіх знаків на тиждень 1-7 березня.

Овен

Тиждень обіцяє чималі паузи та очікування, вам буде складно йти вперед, бо хтось весь час вас намагатиметься притримати. То вдома щось відбувається, то колеги гальмують, то електрику вимикають, то техніка ламається.

Тілець

Приємні відчуття гарантовані – ви рахуєте і перераховуєте гроші, що отримуєте, і не поспішаєте їх тут же витрачати чи кудись вкладати, насолоджуєтесь усвідомленням того, що вони у вас є і що ви можете багато чого купити.

Близнюки

Ви досягаєте просто шалених успіхів і семимильними кроками просуваєтесь вперед, принагідно досягаючи слави і відповідної винагороди. До вашої думки прислухаються, вас наслідують, цитують, вами захоплюються.

Рак

Настав час насолоджуватися плодами своєї роботи. І ви кайфуватимете і від того, що ви вмієте, і від того, що робите, і що все встигаєте,а як не встигаєте, то можете спокійно відкласти всі справи і байдикувати.

Лев

У життя вриваються нові плани та ідеї, які здатні значно змінити ваші попередні наміри і розвернути вас у зовсім іншому напрямку. І ви уже починаєте набувати зовсім іншого досвіду і просуватися іншими стежками.

Діва

Можливо, доведеться трохи завмерти і провести цей тиждень більше у роздумах. Ви починаєте сумніватися у правильності вибраного шляху, тож варто взяти паузу для того, щоб усвідомити, куди вам варто йти.

Терези

Вам доводиться більше бувати на людях, спілкуватися і навіть працювати ліктями і брати участь у конкурентній боротьбі. Втім, є і позитивний аспект у такій активності – ви отримуєте більше грошей.

Скорпіон

Нині не варто виявляти особливу активність, бо вам все одно за неї ніхто не заплатить. Краще відійти в тінь і продумати якісь нові ідеї щодо способів заробітку, і подумати, як би додати креативу і сміливості у свою діяльність.

Стрілець

Романтичні настрої здатні змусити вас полюбити навіть вашу рутинну роботу. Бо завдяки службовому роману, що може з вами трапитися, ви переглянете своє ставлення і до вашої діяльності, і до своєї ролі у колективі.

Козеріг

Любов нині здатна докорінно змінити ваше життя. Ще вчора ви спокійно собі жили, аж раптом вам доводиться кудись їхати, змінювати звички, роботу і коло спілкування. І все заради кохання.

Водолій

Період обіцяє бути дуже активним, бо раптом виявиться, що вам потрібно встигнути одночасно в 100 різних місць і проявити себе зовсім у різних іпостасях. І ніхто, крім вас, цього не зможе зробити.

Риби

Ви прокидаєтесь із зимової сплячки і вже готові на подвиги - долати труднощі, перемагати ворогів, обходити конкурентів і створювати собі ще якісь джерела поповнення бюджету у вигляді додаткового бізнесу.

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