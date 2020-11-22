Гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку: у Раків додасться грошей, а у Овнів – енергії

Тиждень з 23 до 29 листопада стане насиченим і переповненим подіями практично для всіх знаків зодіаку. Так, Овни та Тільці відчують себе щасливими і відродженими, Раків чекають грошові надходження, а у Водоліїв збудуться окреслені плани.

Таким прогнозом за картами Таро ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася психологиня та прогнозистка Ольга Соломка.

Овен

Ви переживаєте справжнє відродження – сил додається, енергія прибуває, ще й навколо все вирує, підкидаючи вам усе нові й нові можливості проявити себе найкращим чином. І ви не пасете задніх, а проявляєте ініціативу.

Телець

Зараз відчуваєте себе досить щасливими. А все тому, що задумали якусь радісну авантюру. Можливо, це якийсь спільний відпочинок або свято, які здатні об'єднати ваших друзів або родичів і підняти їм бойовий дух.

Близнюки

Святковий настрій забезпечений, і підтримуєте ви його завдяки чудовій компанії близьких друзів, подруг і однодумців, які готові з вами і у вогонь, і у воду. А якщо задумати якийсь новий цікавий проєкт, то вони вас і поготів підтримають.

Рак

Настав час отримувати гроші. І це дуже приємна процедура, незважаючи на те, що іноді вона буває занадто тривалою і бюрократизованою. Але головне, що на цьому тижні гроші будуть, і ви вже зможете ними насолоджуватися.

Лев

Минуле нагадає про себе, і це будуть приємні спогади, які не тільки розбудять вашу ностальгію і піднімуть цілі пласти пам'яті, але й надихнуть на щось нове. Адже недарма кажуть, що нове – це добре забуте старе.

Діва

Тиждень буде наповненим роботою, її буде настільки багато, що ви забудете про все на світі. Не варто, звичайно, бути таким трудоголіком, але бувають моменти, коли потрібно викладатися сповна. І це саме той випадок.

Терези

У вас запитують професійні секрети, з вами радяться, вас поважають за ваш величезний досвід і неабиякі таланти. Ви зараз настільки затребувані як фахівець, що навіть можете проводити якісь майстер-класи і навчальні тренінги.

Скорпіон

Ви завершили одну важливу справу і стоїте на порозі нової. Цікаві задумки народжуються просто за обідом або в дорозі, і ось ви вже плануєте нові напрямки, думаєте про те, кого б залучити, а кого нейтралізувати.

Стрілець

Вам зараз не варто все тягнути на собі, вибиваючись із сил. Шукайте компаньйонів, близьких по духу людей, з якими можна було б розділити і печаль, і радість, і відповідальність. І такі на цьому тижні знайдуться.

Козеріг

Сміливіше ступайте на новий шлях, вас там чекають нові усвідомлення і відкриття, а ще – слава і успіх. Можливо, не так відразу, як вам того хочеться, але поступово ви досягаєте бажаного, тільки не звертайте з цієї нової стежки.

Водолій

Хоча невеликі, але все-таки досягнення у вас будуть – збувається те, до чого ви прагнули, до того ж швидко, легко й безболісно. І ви отримуєте потрібні результати завдяки новій інформації. Головне, відокремити цю важливу інформацію від білого шуму.

Риби

Хоча тиждень буде перенасиченим подіями, зате у вас усе тихо, спокійно, розплановано й передбачено, що надзвичайно доречно в наш бурхливий час. Роботи багато, але вона вам подобається, зокрема й своєю передбачуваністю.