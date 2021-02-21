Гороскоп на тиждень для усіх знаків: на що чекати з 22 лютого

З понеділка, 22 лютого, Близнюки отримають гроші, Скорпіони проведуть тиждень у любові та пристрасті, а Козероги можуть стати жертвами шахраїв.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для всіх знаків зодіаку на 22-28 лютого.

Овен

Ви і раді б бігти попереду паротяга, але певні обставини та люди не пускать вас. І доведеться змиритися і дещо уповільнити рух, підлаштувавшись під інших. Втім, це не надовго, далі вже буде вільніше і веселіше.

Тілець

Незрозуміло звідки у вас беруться сили. Чи то з першими теплими сонячними променями, чи то з появою якоїсь перепони, яку вам конче потрібно подолати і ви, зібравши всю свою мужність та лють, кидаєтесь на амбразуру.

Близнюки

Життя набуває нових яскравих фарб, вам вдається усе, за що б ви не бралися, а особливо тішитимуть свіжі грошові надходження, які будуть набагато більшим, ніж ви очікували. І це для вас буде справжнім проривом

Рак

У вас будуть всі підстави написати про цей тиждень цілий роман, бо він буде наповнений пристрастями, емоціями, любов'ю та пригодами, коли ви обираєте між обов'язком і почуттями, між коханням і спокоєм.

Лев

Ваша робота чи якийсь проект нині досягли певного апогею і вже можна підбивати підсумки, рахувати прибутки і тішитися результатами. І усвідомлювати, де ви схибили, а як рішення були надзвичайно вдалими.

Діва

Місця під сонцем вистачить усім, але дехто цього не розуміє і намагається вас посунути, щоб розташуватися якомога зручніше. Тож і доводиться вам посувати цих занадто нахабних осіб і пояснювати "почому в Одесі рубероїд"...

Терези

Ви ніби у якомусь очікуванні кращих часів, завмерли, вкрай зменшивши активність і взагалі пересування, скоротивши витрати і радіючи кожній зекономленій копійці. Головне, щоб цей період аскези не затягнувся надовго

Скорпіон

Головна тема останніх днів – любов та пристрасть. І, схоже, що ця тема не полишає вас і досі, і ви насолоджуєтесь різними аспектами особистого життя, а цього тижня вже і до освідчень та пропозицій можете дозріти.

Стрілець

Ви відчуваєте потяг до якихось творчих занять, до мистецтва, захочеться самим створити щось геніальне, а ще відвідати якісь мистецькі заходи, вистави, помилуватися художніми витворами інших митців.

Козеріг

Не кращий тиждень для того, щоб ловити гав і довіряти будь-кому, бо збільшується ймовірність стати жертвою шахрайства. Причому, шахраї можуть бути настільки підступними, що ви не одразу і помітите "всю красу гри".

Водолій

Фінансова ситуація вирівнюється, ви знаходите потрібні вам кошти. Чи то якийсь могутній покровитель і спонсор з'являється, чи то ви вигідно продаєте щось велике і непотрібне, але за це отримуєте хороші гроші.

Риби

Настає ніби якась пауза, і складається враження, що закінчився якийсь внутрішній заряд, що рухав вас вперед. І тепер потрібно взяти тайм-аут для того, щоб накопичити енергії для подальшого просування.

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