Головна Новини
МоваЯзык

/ Новини астрології

Гороскоп на тиждень для усіх знаків: на що чекати з 22 лютого

4.6т
Читати матеріал російською

З понеділка, 22 лютого, Близнюки отримають гроші, Скорпіони проведуть тиждень у любові та пристрасті, а Козероги можуть стати жертвами шахраїв.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для всіх знаків зодіаку на 22-28 лютого.

Овен

Ви і раді б бігти попереду паротяга, але певні обставини та люди не пускать вас. І доведеться змиритися і дещо уповільнити рух, підлаштувавшись під інших. Втім, це не надовго, далі вже буде вільніше і веселіше.

Тілець

Незрозуміло звідки у вас беруться сили. Чи то з першими теплими сонячними променями, чи то з появою якоїсь перепони, яку вам конче потрібно подолати і ви, зібравши всю свою мужність та лють, кидаєтесь на амбразуру.

Близнюки

Життя набуває нових яскравих фарб, вам вдається усе, за що б ви не бралися, а особливо тішитимуть свіжі грошові надходження, які будуть набагато більшим, ніж ви очікували. І це для вас буде справжнім проривом

Рак

У вас будуть всі підстави написати про цей тиждень цілий роман, бо він буде наповнений пристрастями, емоціями, любов'ю та пригодами, коли ви обираєте між обов'язком і почуттями, між коханням і спокоєм.

Лев

Ваша робота чи якийсь проект нині досягли певного апогею і вже можна підбивати підсумки, рахувати прибутки і тішитися результатами. І усвідомлювати, де ви схибили, а як рішення були надзвичайно вдалими.

Діва

Місця під сонцем вистачить усім, але дехто цього не розуміє і намагається вас посунути, щоб розташуватися якомога зручніше. Тож і доводиться вам посувати цих занадто нахабних осіб і пояснювати "почому в Одесі рубероїд"...

Терези

Ви ніби у якомусь очікуванні кращих часів, завмерли, вкрай зменшивши активність і взагалі пересування, скоротивши витрати і радіючи кожній зекономленій копійці. Головне, щоб цей період аскези не затягнувся надовго

Скорпіон

Головна тема останніх днів – любов та пристрасть. І, схоже, що ця тема не полишає вас і досі, і ви насолоджуєтесь різними аспектами особистого життя, а цього тижня вже і до освідчень та пропозицій можете дозріти.

Стрілець

Ви відчуваєте потяг до якихось творчих занять, до мистецтва, захочеться самим створити щось геніальне, а ще відвідати якісь мистецькі заходи, вистави, помилуватися художніми витворами інших митців.

Козеріг

Не кращий тиждень для того, щоб ловити гав і довіряти будь-кому, бо збільшується ймовірність стати жертвою шахрайства. Причому, шахраї можуть бути настільки підступними, що ви не одразу і помітите "всю красу гри".

Водолій

Фінансова ситуація вирівнюється, ви знаходите потрібні вам кошти. Чи то якийсь могутній покровитель і спонсор з'являється, чи то ви вигідно продаєте щось велике і непотрібне, але за це отримуєте хороші гроші.

Риби

Настає ніби якась пауза, і складається враження, що закінчився якийсь внутрішній заряд, що рухав вас вперед. І тепер потрібно взяти тайм-аут для того, щоб накопичити енергії для подальшого просування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Теги
Гороскопи Таро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Гороскоп