Гороскоп на тиждень 22-28 червня: нас чекають два важливі події

21 червня одночасно з Молодиком і Сонячним затемненням відбулося Літнє Сонцестояння. Сонце в своєму русі по екліптиці перемістилося в північну півкулю, увійшло в знак Рака – настало астрономічне літо. Відповідно, наступний тиждень проходить вже під впливом Рака, повідомляє на своїй сторінці в інстаграм астролог Георгій Лічелі

На цьому тижні нас чекають два важливі події.

1. 25 червня Венера, нарешті, завершить свій ретроградний період, в якому перебувала з 13 травня, та розгорнеться в прямий рух. А це значить, що всі питання, що стосуються партнерських відносин, як ділових, так і особистих, почнуть прояснюватися. У період ретро Венери відбувалася переоцінка стосунків - все нестабільні відносини, або стосунки, які себе вичерпали, як правило, закінчуються. У позитивному варіанті це проявилося таким чином: подолавши всі труднощі, що виникли, стосунки стають ще міцнішими та сильнішими.

2. 28 червня Марс покине водний знак Риб, в якому знаходився з 12 травня, та переміститься в вогненний знак Овна. Це буде сприяти активній діяльності. Багато з нас відчують приплив енергії. Виникне потреба діяти рішуче та відкрито. Нагадаємо, що до цього моменту, поки Марс проходив по Рибам, для багатьох з нас була властива низька мотивація та відсутність бажання діяти. Але не забуваємо, що до 13 липня Меркурій ретроградний, тому все ще не варто починати принципово нові проекти.

Що важливо знати кожного дня тижня

Літнє сонцестояння Getty

Понеділок, 22 червня

У цей день добре займатися домашніми та сімейними справами, проводити час з маленькими дітьми, спілкуватися з батьками.

Вівторок, 23 червня

Перша половина дня напружена, тому намагаємося тримати емоції під контролем і не конфліктувати.

Середа і четвер, 24-25 червня

Хороші дні для презентацій, публічних виступів, виходу в світ і відвідування розважальних заходів. У середу в першу половину дня треба бути обережним за кермом, а також бути акуратним при використанні побутових електроприладів.

П'ятниця і субота, 26-27 червня

Добре наводити порядок в справах, документах. Займатися справами, які вимагають концентрації та зосередженості. Також бажано дотримуватися дієти, проводити діагностику та профілактику хвороб. У суботу ввечері бажано не приймати алкоголь, а також проявляти обережність відносно їжі - великий ризик харчових отруєнь.

Неділя, 28 червня

У другій половині дня гарний час для ділових та особистих зустрічей. Люди більш схильні до спілкування та переговорів.