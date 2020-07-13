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Гороскоп на тиждень 13-18 липня: вирулюємо і рухаємося вперед

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Майбутній тиждень починається з розвороту Меркурія в прямий рух. Це означає, що всі теми, пов'язані з навчанням, комунікаціями, контактами, зв'язками, переміщенням, торгівлею почнуть прояснюватися та відновлюватися, - повідомляє астролог Георгій Лічелі на своїй сторінці в інстаграм.

12-14 липня Меркурій буде стаціонарним: вірогідні збої мобільних пристроїв і техніки.

Важливо, що сезон затемнень закінчився, а отже, завершився період важливих доленосних змін. Напруга потроху спадатиме. Правда, для багатьох людей, у яких в період затемнень відбулися суттєві зміни, життя вже не буде колишнім.

Зараз настав період повного усвідомлення ситуації, коли видно реальну картину. Швидше за все, в цьому році кардинально нічого не зміниться, може тільки погіршитися загальна атмосфера восени. Тому, оцінивши поточну ситуацію, потрібно намітити курс і планувати свою подальшу діяльність.

Наступний тиждень проходить на спадному Місяці, тому для нових справ і починань не підходить. Нові проекти краще почати після молодика 20 липня.

Понеділок, 13 липня - напружений день. Сонце в квадраті з Місяцем дає емоційну збудливість та нервозність. А напружений аспект Сонця з Юпітером говорить про те, що роздута зарозумілість та переоцінка своїх можливостей можуть стати причиною серйозних конфліктів. Через надмірну амбітність можна почати перспективний, на перший погляд, проект, але в майбутньому він принесе збитки. Небажано перевантажувати печінку, сьогодні краще не переїдати і не вживати алкоголь. В першу чергу, це стосується Козерогів, Раків, Овнів і Терези.

Вівторок, 14 липня – досить неординарний день. З одного боку, Сонце в опозиції з Плутоном вказує на перешкоди. Бажано не з'ясовувати стосунки з начальством, представниками правоохоронних органів та інших державних структур. Взагалі, краще не доводити комусь що-небудь в цей день. З іншого боку, в цей день з'єднання Місяця з Ураном вказує на несподівану можливість сприятливого вирішення фінансових питань, можливо, за допомогою друзів.

Середа, 15 липня - тривають тенденції попереднього дня. Сьогодні добре зайнятися домашніми справами та роботами в саду.

Четвер і п'ятниця, 16 і 17 липня - хороші дні для поїздок, спілкування, зустрічей, проведення переговорів, покупки техніки. У п'ятницю ввечері є ризик зіткнутися з шахраями чиі аферистам, тому не віримо нікому на слово та перевіряємо будь-яку інформацію. Бажано не зловживати алкоголем. В першу чергу, це стосується Близнюків, Стрільців, Дів і Риб.

Суббота, 18 липня - на цей день краще не планувати важливі справи. Займіться рутинними питаннями.

Неділю, 19 липня, добре провести в колі сім'ї, спілкуватися з маленькими дітьми, займатися сімейними справами, відпочивати біля водойомів. Місяць у другій половині дня в конфлікті з Марсом, тому уникайте конфліктів з домочадцями.

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Автор
Георгій Лічелі Георгій Лічелі
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Георгій Лічелі
Тег
гороскоп 2020
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