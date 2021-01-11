Гороскоп на тиждень для всіх знаків: Раків чекають великі гроші

Овни з понеділка, 11 січня, повноцінно приступлять до робочих справах, Близнюків чекають творчі злети, а Раків – гроші. Риби проведуть тиждень у родинному колі.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на тиждень 11-17 січня.

Овен

Нарешті почалася стабільна та стала робота, бо вам уже набридло смикатися – то ви у поїздках, то трохи роботи, то безпробудний відпочинок… І ви навіть радієте роботі, хоч її кількість може вам не надто сподобатись, бо накопичилось її чимало.

Тілець

Час тягтиметься якось занадто довго. Ви б і раді його підігнати, але не все залежить від вашого бажання. Тому не залишається нічого кращого, як уповільнюватися і більше розслаблятися, ніж напружуватися.

Близнюки

На вас очікують нові творчі злети. Ну може і не злети, але те, що тиждень буде творчим і від того дуже приємним – то є факт. Ви створюєте щось нове і насолоджуєтесь і процесом, і результатом.

Рак

Можете розраховувати і на чималі виплати, і на гарні замовлення та аванси. Словом, гроші цього тижня вас просто переслідуватимуть і створюватимуть чудову атмосферу наповненості та задоволення, адже ви зможете собі багато чого дозволити.

Лев

Боротьба за місце під сонцем триває. І вам доведеться відстоювати і свою думку, і своє бачення, і навіть право на власні помилки. Бо хтось раптом вирішить, що має право вирішувати за вас, що для вас правильно, а що – ні.

Діва

З новими силами та новими ідеями ви вступили у цей рік. І це тиждень покаже, що ваша голова вже очистилась від зайвого і тепер вже до неї приходять блискучі думки. А ви настільки відпочили, що здатні дуже потужно стартувати.

Терези

Почуваєтесь на сьомому небі, так наче виграли в лотерею, чи здійснилася ваша найзаповітніша мрія. Ви довго йшли до цього і ось нарешті вже можете з повним правом почивати на лаврах і тішити самолюбство.

Скорпіон

Цього тижня будете вирішувати різні фінансові та майнові справи, питання, що стосується вашого дому та всього, що з цим пов'язане. Приміром, можуть виникнути потреба у ремонті, купівлі чи продажу землі, будинку чи іншої нерухомості.

Стрілець

А до вас все подарунки надходять, хоч наче їх період уже і завершується. Втім, це можуть бути і несподівані бонуси, премії, нагороди. Словом, все те, на що ви давно вже заслуговуєте, і ось уже нарешті прийшов час все це отримати.

Козеріг

Життя видається таким прекрасним, бо ви вже спокійно видихаєте напругу цих свят, можете собі дозволити більш-менш вільний і спокійний графік, без особливих дедлайнів та навантажень. Може це і є щастя?

Водолій

Спокійно посидіти не вдасться, бо на вас очікують дороги, мандри і всілякі переміщення, сповнені новими враженнями та знайомствами з цікавими людьми. І ви спраглі до цих нових вражень, бо надто довго просиділи на одному місці.

Риби

Час краще провести традиційно, у колі родини, адже свята ще тривають і вони – чудовий привід і зібратися разом, і минуле згадати, і традиції підтримати, і нові звичаї започаткувати. Тож зараз головне згадати старе і передати це молодим.

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