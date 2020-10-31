Гороскоп на листопад для всіх знаків за картами Таро

Листопад виявиться суперечливим для знаків зодіаку та внесе в життя зміни: Козероги й Водолії впадуть у сплячку, а Тельці, Близнюки й Скорпіони активізуються.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка озвучила гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на останній місяць осені.

Овен

У житті нарешті настає рівновага. І вам не потрібно зважуватись на подвиги і бігти попереду паровоза. Робота йде за прийнятним графіком, особисте життя тихе, тепле і приємне, ніщо і ніхто вас не напружує. Якщо ви самі собі щось не вигадаєте.

Телець

Бадьорим маршем просуваєтесь ви до зими. Останній осінній місяць обіцяє бути для вас зовсім не депресивним, а навпаки – радісним, енергійним і напрочуд продуктивним. Коли ви і самі багато встигаєте, ще й інших надихаєте.

Близнюки

Професійні звершення виходять на перший план. І ви стаєте активнішими в соціумі, більш публічними, упізнаванішими, все частіше виступаєте на публіці. І це вам щоразу вдається все краще і краще.

Рак

Ви будете вирішувати питання матеріального забезпечення, дбати про запаси на зиму, надійний дах над головою і те, що вам постійно і тривалий час приноситиме прибуток. Можливо, відкриєте невеликий бізнес. А може, і великий.

Лев

Впевненості у власних силах стає більше, адже у вас є підтримка з боку родини, чи вашого колективу, чи близького кола друзів, чи всіх разом. І ви вже можете сміливо вирушати підкорювати цей світ, адже знаєте, що завжди можете повернутися.

Діва

Обставини вимагають подивитися на цей світ із різних точок зору, оскільки ваша особиста може бути дещо упередженою, а вам потрібно зберігати об’єктивність. Тому ставте себе на місце інших і споглядайте ситуацію під різними кутами.

Терези

Незважаючи на осінь, ваше серце розкривається для любові так широко, що захочеться обняти увесь світ. Так, підступний Купідон може ненароком поцілити у вас, і осінь перетвориться на весну. Але хіба ж це не прекрасно?!

Скорпіон

Схоже, що у вас починається новий життєвий цикл. Тож ніколи спати, бо якраз потрібна ваша активність для того, щоб застовбити своє місце під сонцем і показати всі свої таланти і звитяги. Ваша активна життєва позиція має вразити всіх навколо.

Стрілець

Можна очікувати на різні подарунки долі, які виглядатимуть як несподівана удача, премія чи інші додаткові фінансові заохочення. Знайомі можуть вам дарувати саме те, що вам потрібно, навіть якщо ви про це і не просите.

Козеріг

Навіть якщо вам не дуже подобається самотність, у листопаді спілкування стане набагато менше і ви більше часу проводитимете наодинці, у роздумах. Вам зараз потрібно зменшити активність і стати ближчими до себе.

Водолій

Настає спокійний час, коли напруги буде менше, робота буде нескладною і з перервами, тож можна і про себе більше подумати, і про здоров'я попіклуватися, і певні обстеження чи оздоровчий курс пройти.

Риби

Доведеться робити досить непростий вибір. І у когось це буде між теплим і красивим, а у когось між "так собі" і "а може ну його". Зрештою, довго вагатися не прийдеться, бо якщо вам не вистачить сміливості, то вибір швидко зроблять за вас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також раніше був озвучений гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень з 26 жовтня до 1 листопада: Овнам світить гарна посада, а Козерогам і Скорпіонам – відпочинок.

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