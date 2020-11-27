Гороскоп на грудень для всіх знаків за картами Таро: кого чекають зміни

Грудень 2020 року стане стабільним періодом для багатьох знаків. Леви зосередяться на собі, Стрільці замруть в очікуванні чогось хорошого, а ось Водоліїв і Близнюків чекаю великі зміни.

Тарологиня й прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала загальний прогноз для всіх знаків зодіаку за картами Таро на грудень.

Овен

Нині отримуєте все, до чого прагнули, і це такий вам подарунок від святого Миколая за те, що ви були такими сумлінними цілий рік, а може, й більше. Ви не дарма так багато працювали, воно того варте.

Телець

Вам протипоказано сидіти в нірці, ховаючись від усього світу. Виходьте у світ, шукайте соратників серед близьких і знайомих людей і придумайте разом із ними щось цікаве й натхненне, щоб і вам було весело, і людям – цікаво.

Близнюки

Зміни, які, можливо, почнуться вже цього місяця, можуть бути досить значними, адже ви просуваєтеся дедалі вище й вище, відроджуєтеся для нового життя, більш насиченого, цікавого й активного.

Рак

Ви матимете привід щось відсвяткувати набагато раніше, ніж почнуться спільні свята, адже десь там попереду замаячили зміни в роботі, підвищення на службі, збільшення надходжень і всякі такі приємності.

Лев

Усе навколо вас сповільнюється, контакти зменшуються, різні подразники зникають, і ви вже можете більше зосередитися на собі й на своїх потребах і задоволеннях, більше проводити часу із сім'єю.

Діва

Хоча це буде й період надзвичайно перевантажений різними подіями, емоціями, турботами, ще й робота вимагає підвищеної уваги, ви все одно щасливі й сповнені всіма цими радісними клопотами.

Терези

Бережіть себе особливо ретельно, тому що з вашими переміщеннями й бажанням усе зробити якомога швидше не зайвим буде дотримуватися правил безпеки, ховати подалі гроші, стежити за цілісністю документів і майна.

Скорпіон

Вам нині варто знайти якусь золоту середину. Тому що є шалене бажання пришвидшити події, рватися в бій, не розбираючи дороги. Але все ж потрібно буде добре вивчити місцевість, придивитися до оточення, перш ніж вирушати.

Стрілець

Попереду досить розмірений період, коли вам нічого не хочеться робити, зайвий раз навіть на вулицю немає бажання виходити. Ось ви і дієте в такому ритмі цілий місяць, немов у очікуванні чогось хорошого.

Козеріг

Пропозиції нині на вас так і сиплються, як із рогу достатку, вам пропонують різні цікаві проєкти, і вам дуже складно зосередитися на чомусь одному. Узагалі, питання вибору в грудні буде, як ніколи, актуальним.

Водолій

Звичний спосіб життя може раптово зазнати значної трансформації, і ви змушені будете змінювати все по ходу п'єси, імпровізувати. Це може стосуватися всіх сфер життя, адже реорганізація може зачепити все.

Риби

У вас нині є чимало сил, які просто вимагають їх кудись застосувати, на щось витратити. І ви можете заздалегідь почати готуватися до свят і влаштовувати різні приємні сюрпризи рідним і колегам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала любовний гороскоп за картами Таро на 2021 рік. За її словами, у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!