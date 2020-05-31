Гороскоп на червень 2020: час гучних відставок і початку відновлення бізнесу

Перший місяць літа буде дуже напруженим, хоча серйозних астрологічних подій буде не так вже й багато.

"У червні ми спостерігаємо їх всього 6. Але зате яких! Два затемнення, три повороти і одна зміна знаків", – зазначив в своєму YouTube-каналі астролог і ректор Академії Астрології Михайло Левін.

"Починається місяць, на перший погляд, спокійними аспектами. Але Марс - в Рибах, причому йде до Нептуну. Що це означає? Марс відповідає за ділову активність. Марс – це бізнес, біржа, грошові обороти, фінанси. Цей аспект позначає, що бізнес буде рухатися дуже повільно. Перехід з пасивної фази в активну на початку червня буде дуже повільним. Буде маса негараздів, плутанини, обманів. Тому що, коли Нептун пустує, часто відбуваються обмани з виплатами грошей, поверненням боргів та інших фінансових труднощів. Марс буде йти по Рибам до самого кінця червня і перейде в Овен тільки 28 числа. Можна очікувати, що вся діяльність буде дуже повільно розвиватися і всі процеси будуть супроводжуватися плутаниною і проблемами.

Але при цьому загальна атмосфера ще не вибухова, вона більш-менш спокійна до затемнення. Затемнення відбудеться 5 червня о 21 годині. Потрібно пам'ятати, що такі дії як затемнення починають діяти не з моменту затемнення, а випереджаючи його. Дивлячись на карту, можна сказати, що затемнення дуже напружене. Воно принесе дуже багато проблем. Можна очікувати масу напружених ситуацій. Боюся, що будуть великі потрясіння, пов'язані з соціальною ситуацією, нас очікують зміни посадових осіб на всіх рівнях. Це буде великий струс, в результаті якого багато втратять свої посади або доведеться щось робити зі своєю роботою. Відновлюватися буде дуже непросто. У цей період потрібно уникати різких дій і запастися терпінням. Тільки в самому кінці червня і на початку липня можна починати якийсь рух. Але Меркурій в цей час ретроградний - у нас будуть з'являтися старі проблеми, невирішені питання, зміни рішень, відмова від обіцянок.

Після затемнення напруга спадає. В цілому емоційна атмосфера досить рівна. Ані в області мислення, ані в області спілкування, контактів, взаємодії ніяких серйозних проблем не виникає.

Оскільки до 25 червня Венера ретроградна, це означає, що оновлюються старі зв'язки, старі емоційні теми. У когось це можуть бути відновлення колишніх відносин. Відносини, які відновлюються на ретроградної Венері, не обов'язково довгі. Але бувають винятки. У будь-якому випадку, навіть якщо відносини триватимуть недовго, в період ретроградної Венери великі плани на майбутнє будувати не варто.

Наступна подія, яка не можна не відзначитися - Сонячне затемнення, яке відбудеться 21 червня. Напередодні Сонце перейде в Рак. Це дивовижний час, особливо на природі. В полі, лісі відчуваєш силу землі, наповнену енергією. Дуже добре в ці дні рано вранці вийти погуляти, щоб відчули перші промені Сонця. Місяць наздоганяє Сонце буквально в першому ж градусі Рака і в ньому буде відбуватися затемнення.

Можна припустити, що, починаючи з сонячного затемнення ситуація в діловій сфері злегка гармонізується, вона починає відновлюватися. В цілому, виникає вже якась стабілізація, вирівнювання. Ми починаємо до кінця червня приходити в себе.

Середній та дрібний бізнес потихеньку починають відновлюватися. Але ретроградний Меркурій не дозволяє нічого нового починати. У цей період потрібно зосередитися на відновленні того, що за останні місяці кризи не впало до кінця. Це буде тривати до кінця місяця, і деяка активізація починається 28 червня – Марс входить в Овен, стає швидше, веселіше і діяльність починає активізуватися. Це буде тривати до 12 липня. А після цього вже можна буде говорити про початок руху впереді. У будь-якому випадку, два затемнення вимагають від людини розумності в поведінці і обережності.

23 червня повертає Нептун. Зона статичності Нептуна - з 11 червня і до кінця місяця. Що це означає? У цей період у багатьох спостерігаються порушення сну. З абсолютно різних причин, але цей період можна назвати часом невисипаемості. Друге – це підвищена чутливість, сприйнятливість. Нептун дає підвищену чутливість, підвищену реагентної, загострену реакцію на все, що відбувається. В першу чергу, це буде виражатися через емоції. І я сподіваюся, що багато уникнуть проблем з психічними зривами. Ретроградна Венера в Близнюках дасть більш м'який, легкий прояв цих емоцій. У цей період ви будете часто згадувати про минуле, ті події, які тоді проходили, переоцінювати їх. Цей стан триватиме до кінця місяця. Що ж стосується різних справ, то цей час сприятливий для музикантів, акторів. Нептун - це – їх сфера. А ось в справах – плутанина, непорядок, неточність. Переговори будуть проходити складно, без розуміння, з перекрученою інформацією.

Особливо варто звернути увагу на підвищений ризик аварійності. Це завжди проявляється під час затемнень. Перше, місячне, затемнення дуже напружене. Тому з 5 по 12 червня потрібно бути особливо обережним і уважним. Це стосується і водіїв, і пішоходів. А після цього ризик аварійності істотно знижується. Під час другого затемнення – з 18 по 23 червня - теж потрібно бути уважним, в ці дні знову посилиться ризик аварійності.

Для тих, хто в червні налаштований здійснювати покупки – місяць не ідеальний. До 25 червня всі, що пов'язано з Венерою – краще не купувати. А якщо річ вкрай необхідна – потрібно 10 разів все дивитися, перевіряти ще раз – якість, відповідність товару, його ідентичність та інше. Венеріанські продукти – це косметика, модне взуття, одяг, предмети мистецтва. А після 18 червня – взагалі проблеми з покупками. Ретроградний Меркурій вимагає уваги, обережності вже в будь-якій покупці. Виходить, що весь червень для серйозних покупок місяць невідповідний.

З приводу поїздок: в цей період краще побувати в уже звичних місцях, там, де ви були раніше. У нові місця на ретро Меркурії їздити не рекомендую.

Якщо говорити про здоров'я: можуть виникнути проблеми у людей з дихальною системою і з системою кровообігу, серцево-судинної. Може торкнутися ситуація і людей з проблемами шлунка, 12-палої, печінки, підшлункової залози. Але найбільші проблеми можуть виникнути у тих людей, які мають хвороби легень і серцево-судинної системи. Самий пік хвороб – це перші два тижні місяця ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Венера з четвертого квітня перебуває в Близнюках, які покине аж восьмого серпня. Таке тривале перебування Венери в одному знакові обумовлено тим, що з 13 травня по 25 червня вона знаходиться в ретроградним русі, - розповів астролог Георгій Лічелі.

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