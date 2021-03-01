Гороскоп на березень: Овнів і Левів чекає великий успіх, а Раків – багато грошей

У березні 2021-го життя багатьох знаків стане набагато активнішим, ніж узимку – Овнів і Левів чекає успіх у всіх сферах – і вдома, і на роботі, і в особистому житті, а Близнюки та Раки отримають багато грошей. Скорпіони можуть одержати цікаві пропозиції щодо кар'єри або стосунків.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала загальний гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на березень.

Овен

Чудовий місяць березень! Вам є чим зайнятися і вдома, і на роботі, сили прибувають, настрій поліпшується, особисте життя сповнене чудесного спілкування. Правда, може трохи не вистачати грошей, тому що більше обіцяють, ніж насправді дають.

Телець

Зараз вас уже не втримати вдома, постійно будете в русі, весь час у дорозі, організовуєте зустрічі, відвідуєте якісь нові місця, заходи. І немає часу на відпочинок і роздуми – бо терміново справи робити треба!

Близнюки

Доведеться чітко розписувати кожен день, ретельно планувати все наперед і постійно тримати себе в тонусі, щоб устигнути виконати всі задумки. Але воно того варте – грошей буде більше, та й імідж ваш покращується.

Рак

Грошей зараз буде особливо багато – і це все результат того, як ви миттєво і продуктивно реагуєте на випади конкурентів і на кон'юнктуру, не сидите склавши руки, а щось постійно робите, вивчаєте нові можливості, просуваєтесь і досягаєте успіху.

Лев

Ви немов пробуджується від сну і замість того, щоб скромно сидіти в куточку, раптом починаєте вести активне життя як на роботі, так і в особистій сфері, сміливо заявляти про себе, зустрічатися з людьми, надихаєте і скеровуєте їх, а заодно і себе.

Діва

Ваш статус і перспективи поки що туманні, й у вас не буде можливості з'ясувати ситуацію, тому і залишаєтеся поки в невіданні. Втім, використовуйте цей момент для того, щоб насолодитися усіма принадами особистого життя, яке обіцяє бути вельми бурхливим.

Терези

Креативний розум і пристрасть до експериментування можуть допомогти вам знайти як нову роботу, так і нові захоплення, де ви матимете можливість повною мірою проявити свої найкращі риси і відтягнутися на повну.

Скорпіон

Зміни в цьому місяці можу стосуватися як вашої роботи, так і особистого життя – і там, і там ви отримаєте цікаві пропозиції. Це буде перспектива підвищення по службі і зміна сімейного статусу. Якщо ви, звичайно, приймете ці пропозиції.

Стрілець

Вас уже не влаштовує старе життя, вам набридло вести звичний спосіб життя і робити вигляд, що вас усе влаштовує. І ви усіма силами прагнутимете до чогось нового, повністю переорієнтуєтесь на нові напрями, там, де більш перспективно і фінансово вигідно.

Козеріг

Зараз ви справжній трудоголік і навіть пишаєтеся цим, а ще готові здійснювати сміливі і часом необдумані вчинки. І ніщо вас не стримує в цьому прагненні завоювати світ. Також березень сприятливий для укладення угод щодо нерухомості.

Водолій

Березень для вас – не надто активний період у році, ви дещо мляві, загальмовані і для подвигів поки не годитеся. Зате голова працює добре, тож можете справлятися з розумовою діяльністю, аналізувати і планувати майбутні успіхи.

Риби

Ваші успіхи не залишаються непоміченими, адже ви зараз дуже зайняті, перебуваєте на перших ролях і отримуєте заслужені авторитет, повагу і вельми відчутну винагороду за свою працю. Також приходять додаткові фінансові інвестиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього зодіаку на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.