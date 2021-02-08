Гороскоп на 9 лютого: на Раків чекатимуть гроші, а на Овнів – свято

У вівторок, 9 лютого, Раки можуть отримати гроші, Овни – потрапити на свято, а перед Дівами відкриються цікаві перспективи щодо бізнесу або нової роботи. Терезам порадили залишитися цього дня вдома.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах Таро для всіх знаків зодіаку на 9 лютого.

Овен

Раптово можете потрапити на якесь свято чи гучну подію, де у вас буде нагода і повеселитися, і корисними контактами розжитися, і себе показати, і з людьми поспілкуватися. Словом, і попрацюєте, і відпочинете одночасно.

Телець

Краще зайнятися справами, що стосуються родини, нерухомості, документів, чогось базового, без чого неможливо уявити життя. Когось потягне на ремонт чи хоча б перестановку, а когось – на купівлю будинку.

Близнюки

Колективна робота буде дуже вдалою. Замість того, щоб тягнути все на собі, вам зараз потрібно порадитись з іншими у важливих виробничих питаннях. Ну й отримати підтримку, хоча б моральну. Бо це важливо, щоб хтось сказав, що ви все правильно робите.

Рак

Приходять гроші. Хай їх трохи, але це краще, ніж зовсім нічого. І так, крапля за краплею, і набігає сума на таке життя, яке ви собі хочете. На всі базові потреби вам вистачає, тож можна вже і про інші потреби думати.

Лев

З'являються якісь додаткові кошти, які ви можете витратити не лише на родину, але й на себе, придбати щось дуже важливе. Може, і не настільки потрібне, але приємне і красиве, щоби приносило задоволення і гармонію у ваше життя.

Діва

Перед вами відкриваються цікаві перспективи щодо бізнесу чи нової роботи, яка обіцяє бути більш фінансово перспективною. Втім, не біжіть у цьому напрямі стрімголов. Ввімкніть раціональне мислення і все як слід прорахуйте.

Терези

Краще сьогодні не виходити з дому, якщо цьому сприяють обставини, бо велика вірогідність, що ви скрізь запізнитеся, цілей своїх не досягнете, ще й втомитеся настільки, що не годні будете нічого зробити.

Скорпіон

Сьогодні ви переповнені емоціями, бо підходите до бентежного етапу завершення якогось важливого і тривалого проєкту. Тож уже можна святкувати і тішитися, що вам це все вдалося зробити.

Стрілець

День обіцяє бути досить динамічним і сповненим різних цікавих новин, які будуть для вас важливими і покладуть початок новим напрямам вашої діяльності. А ще вам нині як ніколи вдається виконувати всі заплановані справи.

Козеріг

Спокійний день, який не обіцяє жодних сюрпризів, вам нині важливо гарно виспатися, щоб добре відновити сили. Також цей день дуже підходить для підтримання здоров'я і для відвідин лікаря про всяк випадок.

Водолій

Нове життя уже щосили стукає у двері, але ви замість того, щоб відкритися усьому новому, намагаєтесь сховатися від будь-яких змін, остерігаючись, аби якось воно знову не вийшло так, як завжди.

Риби

День краще присвятити якійсь активній розумовій діяльності – підрахункам, складанню планів та бюджетів, аналізу чи підбиттю підсумків попередньої діяльності. Словом, завантажуйте свій розум на повну потужність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

лютий 2021 року стане для Тельців місяцем талану – вони отримуватимуть вигідні пропозиції і гроші, а Леви вирушать у дорогу вирішувати важливі справи.

Також тарологиня склала гороскоп здоров'я для всього зодіаку на лютий – Левам і Рибам потрібно бути уважнішими у дорозі, а Тельцям, Козерогам і Водоліям – більше рухатися.

Загалом у цьому місяці, за її словами, Тельці отримають можливість укласти вигідні контракти, Овни можуть активізувати новий напрям у роботі, а Діви – просунутися службовими сходами.

Також у лютому можуть початися громадські протести, а в бюджеті країни не буде вистачати грошей навіть на найнеобхідніші виплати.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!