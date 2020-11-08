Гороскоп на 9 листопада для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: Стрільці побачать світло в кінці тунелю

Гороскоп на понеділок, 9 листопада, для всіх знаків Зодіаку попереджає Овнів про те, що вони втратять контроль над тим, що відбувається. Стрільці ж, навпаки, побачать легке рішення складного завдання.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка озвучила прогноз для всіх знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні вам складно контролювати все навколо і підкорювати обставини та інших людей своїй волі. Тому буде сумно від того, що не все залежить від вас. Але ж так цікавіше жити, коли є якісь незясовані змінні чинники, що додають життю таємничості чи драйву.

Телець

Очікуйте на чарівний пендель і підвищення статусу. Бо вам сьогодні можуть запропонувати щось очолити чи й взагалі виокремити новий напрямок. І це надасть вам неймовірний поштовх і натхнення щось робити.

Близнюки

Дуже продуктивний і світлий день, один із тих, заради яких хочеться жити, бо раптом може справдитися те, над чим наполегливо працювали і до чого так довго прагнули. Словом, світить грандіозне втілення мрій.

Рак

Присвятіть день натхненій праці, яка не стала для вас рутиною, бо щодня приносить якісь відкриття та сюрпризи. І ставить перед вами все нові і нові завдання, нові планки та виклики, які вам потрібно долати.

Лев

Доведеться сьогодні мало не битися за свої права і відстоювати те, що вам належить по праву. Це стосується справ родинних – хтось із близьких може раптом за вас вирішити, що вам уже нічого не потрібно у цьому житті.

Діва

Зараз приціли у вас трохи збиті, тож ви можете не побачити виходу із ситуації, що склалася. Тому сьогодні особливо важливо мислити більш широко, розплющити очі і побачити, що попереду у вас зовсім немає перепон.

Терези

Блискучі ідеї нині народжуються у вашій голові, як на конвеєрі – одна одної краща. І ви їх не ховаєте, і не намагаєтесь реалізувати всі одразу і самотужки. Ви щедро ними ділитеся, бо вважаєте, що ваша здатність до креативу – то всесвітнє надбання.

Скорпіон

Спокійний день, який може стати продовження вихідних. Вам настільки добре буде вдома відпочивати, що ви вирішите і сьогодні провести час із родиною, у спокої та рівновазі. Благо, що ви можете собі зараз це дозволити.

Стрілець

День обнадіює тим, що з'являється світло у кінці тунелю і ви вже бачите вихід, і різні способи розв'язання тих проблем, які вас турбували. А ще паралельно з'являються люди, що можуть підтримати вас і надати допомогу.

Козеріг

Ви сьогодні надто насторожені і постійно перестраховуєтесь, перевіряєте чи двері закриті, чи газ вимкнений, чи сумка закрита. І на людей надто гостро реагуєте і мало чому вірите. Варто трохи заспокоїтися, бо так і до параної недалеко.

Водолій

Любовна історія триває, серце наповнюється ніжністю, а мізки працюють тільки в одному напрямі – як би опинитися ближче до предмета своєї пристрасті і організувати все таким чином, щоб ви були разом.

Риби

Сімейні цінності для вас зараз більш вагомі, ніж будь-яка робота чи кар'єра. Тож ви сьогодні можете цілком присвятити день родині, вирішенню її проблем, розділяти з нею радість, турботи чи задоволення.