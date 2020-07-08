Гороскоп на 9 липня: час боротися зі страхом Тельцям, Терезам і Ракам

Гороскоп на 9 липня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на четвер.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Це досить напружений час, наповнений страхом і занепокоєнням. Ви можете зіткнутися з фінансовими труднощами, робочими помилками або проблемами в стосунках. З іншого боку, вдасться краще зрозуміти свої потреби та бажання.

Овен

Сьогодні виникне дисбаланс між необхідністю працювати і бажанням відпочити. Ситуація, пов'язана з роботою, може вплинути на ваші думки та плани. Проте невелика перерва буде дуже корисною в довгостроковій перспективі.

Телець

Цього дня особисті справи або робочі завдання будуть досить складними. Крім того, страх якихось змін може викликати надмірну емоційність і напруженість. Однак, незважаючи на це, прагніть до збереження спокою та гармонії в житті.

Близнюки

Сьогодні ви станете занадто емоційними, через що буде складно дивитися на деякі речі об'єктивно. З іншого боку, намагайтеся звертати увагу на свої почуття, так як вони можуть вказувати на потреби та бажання, які ігнорували.

Рак

Цього дня ви можете почуватися занадто невпевнено. Подумайте про те, що викликає страх і занепокоєння. Важливо не допустити, щоб цей стан вплинув на якийсь важливий вибір, слова або рішення. Краще зосередьтеся на приємних речах і заняттях.

Лев

Сьогодні ви будете занадто зосереджені на якихось складних завданнях або заплутаних проблемах. Проте намагайтеся розв'язувати їх поступово, інакше ризикуєте витратити на це набагато більше часу, ніж могли собі уявити.

Діва

Цього дня з'явиться ризик зіткнутися з якимись труднощами, страхом і невпевненістю. Проблеми, які вважали розв'язаними або залишеними позаду, зараз можуть з'явитися знову. Приділіть цій ситуації достатньо уваги, прагнучи до більшої гармонії в житті.

Терези

Сьогодні вам доведеться попрацювати над різними завданнями, щоб досягти успіху в довгостроковій перспективі. При цьому уникайте внутрішнього страху і занепокоєння, інакше це негативно вплине на поведінку та подальші дії.

Скорпіон

Це сприятливий час для вивільнення деяких пригнічених емоцій. Спробуйте трохи відволіктися від роботи, серйозних розмов або нерозв'язаних проблем. Подібна поведінка може призвести до кращого розуміння важливих речей.

Стрілець

Сьогодні вашу увагу привертатимуть робочі справи та обговорення. Проте зараз важливо зробити невелику перерву, якщо хочете уникнути фізичного та емоційного виснаження. Спілкування з близькими людьми виявиться приємним і заспокійливим.

Козеріг

Це досить напружений час. Взаємодії з людьми можуть бути складними, а прямий шлях до отримання того, що хочете, поки не є можливим. При цьому стежте за спокусою маневрувати, щоб уникнути неприємних наслідків.

Водолій

Сьогодні очікується багато завдань і обов'язків, через що може виникнути відчуття зайвої напруженості та виснаження. Постарайтеся скласти чіткий план дій, щоб не братися за все одночасно та набути впевненості в тій чи іншій справі.

Риби

Це час складних емоцій і взаємодій. Сьогодні ви можете викрити партнера у брехні, не дивлячись на свою щирість і відкритість. Відсутність безпеки призведе до відчуття, що потрібно краще стежити за поточними стосунками.