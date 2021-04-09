Гороскоп на 9 квітня: хто отримає приємні сюрпризи

У п'ятницю, 9 квітня, Овнам можуть підвищити зарплату, Близнюки можуть отримати подарунки від приємних людей, а Раки – пропозиції з-за кордону. Левам порадили обмежити себе від світу й побути вдома.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для всіх знаків зодіаку на 9 квітня.

Овен

Зростає ваша зарплата чи ще якось збільшується ваше фінансування, наприклад, бізнес раптом починає працювати і приносити не лише проблеми, але й гроші. І з часом обіцяє стати ще більш фінансово успішним.

Телець

Блискучі ідеї спадають сьогодні на думку, але через те, що їх не одна, а кілька, то ви ніяк не можете вирішити, якій із них віддати перевагу. Так і пробудете певний час у прострації, вивчаючи усі недоліки та переваги.

Близнюки

Доброзичливі люди готують для вас приємні подарунки, і це можуть бути якісь знаки уваги чи презенти від прихильників, коханих, родичів, які раптом вирішать вас підтримати морально чи матеріально чи просто сюрпризом підняти настрій.

Рак

Продовжують надходити цікаві пропозиції з-за кордону. Багато хто дуже захоплюється вашими талантами і готовий вам запропонувати щось вельми заманливе і надзвичайно перспективне.

Лев

Захистіть себе сьогодні від будь-яких несподіванок та вторгнень, посидіть вдома, якщо це можливо, заховайтеся і від людей, і від новин, які можуть зіпсувати настрій, оточіть себе лише позитивними емоціями.

Діва

Грошей у вас сьогодні буде ну зовсім трохи, а бажань і можливостей їх витратити – аж занадто. Тому або зменшуйте апетит, або діставайте десь, або звертайтеся по допомогу до тих людей, у кого сьогодні грошей значно більше.

Терези

Буде вам привід для радості та гордості – чи то за себе, чи то за ваших близьких, які показують високі показники, зростають і надихають інших розвиватись. Словом, дуже гарний привід для того, щоб відзначити якусь приємну подію.

Скорпіон

День підходить для того, щоб переливати з пустого в порожнє, бити байдики, але робити це з дуже розумним та заклопотаним виглядом. Вам відверто не хочеться нічим займатися, тож і не силуйте себе, просто зробіть вигляд, що дуже зайняті.

Стрілець

Уже відсьогодні починаєте планувати вихідні та якісь сімейні свята, можливо, поїздки на дачу, організацію шашликів чи інших подій, які вас об'єднують із вашими рідними та близькими. І особливо важливо все врахувати і ні про що не забути.

Козеріг

Фантазія працює просто чудово, але інколи настільки потужно, що вас може заносити кудись не туди. Тому сьогодні краще не занурюватися повністю в ілюзії, а все ж триматися здорового глузду і враховувати правила та закони.

Водолій

Хтось може зазіхати на ваші права, гроші та майно, і вам доведеться обстоювати свої інтереси. Але якщо нині вам важко буде це зробити самостійно, то таки доведеться звернутися по допомогу до фахівців.

Риби

Досить спокійний день, ви повільно зменшуєте оберти і поступово занурюєтесь у відпочинок, починаючи уже відсьогодні. Словом, ви нині такі повільні тому, що вам набридло вже працювати і ви дуже втомились.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

із 5 квітня менше за інших щаститиме Стрільцям, Терезам і Овнам – їм порадили бути уважними й пильними.

На тижні у Близнюків і Козерогів з'явиться можливість побудувати нові стосунки, а Стрільців чекають розчарування у питаннях бізнесу й фінансів.

Україну з 5 квітня чекатимуть нові політичні скандали, і влада "перемикатиме" увагу українців від справжніх проблем.

У квітні Близнюків чекають великі зміни в діяльності та оточенні, а Левам цей місяць принесе гроші.

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що в 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.

Соломка дала загальний прогноз на картах Таро для всього зодіаку на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

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