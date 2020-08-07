Гороскоп на 8 серпня: час розібратися в почуттях Терезам, Стрільцям і Рибам

Гороскоп на 8 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на суботу.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Настав час подумати про своє життя і власне благополуччя. Якщо стосунки або робота не відповідають очікуванням, не бійтеся їх змінити. Однак намагайтеся об'єктивно оцінювати сили та можливості.

8 серпня 2020 року Терези та Водолії повинні уникати поспішних дій

Овен

Це сприятливий час для виконання домашніх справ. Ви почуватиметеся впевненими та мотивованими, тому зможете зробити все, що запланували. Однак намагайтеся не братися за багато справ одночасно.

Телець

Сьогодні потрібно більше відпочивати, проводити час з сім'єю або займатися тим, що допомагає відновлювати енергію. Постарайтеся зменшити непотрібне напруження та зосередитися на тому, що приносить задоволення.

Близнюки

Це гарний час для спілкування з друзями та самовираження. Хоча з'явиться деяка схильність до надмірностей, ви зможете продемонструвати свої ідеї та висловити думку так, щоб інші прислухалися або підтримали.

Рак

Це прекрасний час для того, щоб розглянути нові можливості, проаналізувати поточні плани та зміцнити сімейні стосунки. Направте свою увагу та енергію на те, що для вас зараз найважливіше.

Лев

Сьогодні ви зможете підвищити самооцінку і впевненість в собі. Однак уникайте тенденції брати на себе занадто багато відповідальності. Якщо життя здається трохи обмеженим, змініть свої плани, ідеї та концепції.

Діва

Це вдалий день для домашніх справ, сімейних проєктів або захоплюючих занять. Будьте впевненими і рішучими, щоб досягти необхідного результату. Також проведіть більше часу з тими, хто вам небайдужий.

Терези

Сьогоднішні енергії сприятливі для зміцнення почуттів і встановлення з кимось особливого зв'язку. Ви будете схильні думати про потреби інших більше, ніж зазвичай. Однак уникайте поспішних рішень і імпульсивних дій.

Скорпіон

Це гарний час для розвитку власного бізнесу. У вас з'явиться бажання активно працювати, незважаючи на відволікаючі фактори. Проте постарайтеся знайти баланс між своїми діями та відпочинком, щоб досягти найкращого результату.

Стрілець

Сьогодні з'явиться необхідність розібратися в своїх почуттях або обговорити їх з тим, кому довіряєте. Хобі, відпочинок і романтика можуть привертати увагу на емоційному рівні, але також з'явиться прагнення до комфорту та стабільності.

Козеріг

Сьогодні ви повинні повноцінно відпочити, не думаючи про будь-які проблеми і турботи. Заняття, які сприяють самооновленню, підійдуть якнайкраще. Прагніть провести цей день в гармонії з собою і навколишнім світом.

Водолій

Це гарний час для пошуку нової інформації та обміну ідеями. Однак стежте за тим, щоб не надто поспішати з ухваленням рішень. Питання, пов'язані зі стосунками, роботою або здоров'ям, потребуватимуть уважного вивчення.

Риби

Сьогодні ви потребуватимете гармонії та комфорту. Це вдалий час для вивчення корисної інформації, виконання домашніх обов'язків або розвитку таланту. Також постарайтеся краще розібратися в своїх почуттях.

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