Гороскоп на 8 лютого для усіх знаків: як розпочнеться тиждень

З понеділка, 8 лютого, Близнюки відчують приплив енергії, у Терезів з'явиться можливість організувати якийсь проєкт, а Водоліїв чекають нові пропозиції.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 8 лютого.

Овен

Велика вірогідність відчути спад життєвої та робочої активності. Вам зараз не дуже хочеться якось особливо виділятися, та й узагалі працювати, бо мало що надихає та мотивує. Забитися десь у нірку – найкращий варіант.

Телець

Ви спокійні і цілком задоволені своїм життям. Сьогодні не буде якихось емоційних сплесків чи карколомних подій, просто тихе життя із приємними дрібницями, рідними людьми та звичним оточенням

Близнюки

Відбувається прискорення за всіма життєвими напрямами. Ви і по роботі все встигаєте, і якісь задавнені справи швидко вирішуєте, й особисте життя раптом активізується, та й ваша популярність зростає.

Рак

Ви їсти і спати не можете через те, що постійно в голові створюється щось дуже сміливе, креативне і нові ідеї не дають вам спокою ні на мить. Можливо, сьогодні ви дещо заспокоєтеся, але ідеї таки приходитимуть.

Лев

Завершується якийсь важливий проєкт, і ви вже готові підбити підсумки і зробити певні висновки. На щастя, втішні, бо у вас вийшло те, що ви замислювали, ви здобули гарний досвід.

Діва

Родина сьогодні потребує більшої вашої уваги та більше грошей. На щастя, не на якісь сумні чи термінові витрати, а на приємні – навчання, відпочинок, задоволення. І вам вдасться їх знайти чи заробити.

Терези

Буде нагода потренувати свої управлінські навички і організувати якийсь проєкт, хай короткотерміновий і малобюджетний, але ви зможете показати, що здатні впоратися і з цифрами, і з навантаженням, і з людьми.

Скорпіон

Сьогодні нерви можуть не витримати, й у вас виникне бажання покласти край усьому, що не влаштовує, захочеться психанути і стукнути дверима. Може, це і краще, бо певні стосунки потрібно обривати саме так, а не терпіти.

Стрілець

День буде сповнений довгими очікуваннями, чи то під дверима потрібного кабінету, чи транспорту, чи більш глобальних речей і кардинальних змін у вашому життя. Але почекайте ще трохи, бо не все бажане приходить одразу.

Козеріг

Хоч і справ у вас сьогодні чимало, але ви з легкістю перетворюєтесь на багаторукого Шиву і виконуєте все, що запланували, ще й допомагаєте іншим впоратися з їхніми обов'язками.

Водолій

Нові пропозиції, що сьогодні раптово прийдуть, можуть перетворити ваш день на суцільне свято. Адже вам запропонують те, про що ви давно так мріяли і навіть не сподівалися, що колись це може справдитися.

Риби

Захищайте своє майно та кордони, не дозволяйте нікому навіть кинути кривий погляд на те, що вам належить. Також бажано сьогодні окремо потурбуватися про цілісність замків, дверей, вікон та кишень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

тарологиня розповіла, що 2021 року у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього зодіаку на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.