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Гороскоп на 8 квітня: на кого чекають нові виклики

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У четвер, 8 квітня, Тельці загрузнуть у роботі, Ракам доведеться опинитися в центрі уваги, а Терезам порадили правильно розподілити пріоритети в роботі. Овнів цього дня можуть чекати нові справи й виклики.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для всіх знаків зодіаку на 8 квітня.

Овен

Очікують нові справи та виклики, ви готові втілювати в життя якісь свої задумки і навіть уже приготували для цього всі матеріальні ресурси. До того ж сьогодні отримаєте для цього ще додаткові засоби.

Телець

День обіцяє багато напруженої роботи, інколи навіть зайвої, але що зробиш. На щастя, у вас в оточенні є люди, що готові вам простягнути руку допомоги, ще й морально підтримати у цій ситуації і хоча б вислухати.

Близнюки

Дуже відповідальний день, коли вам потрібно зібрати всі сили і правильно їх розподілити, щоб встигнути з термінами, та і якість роботи була на найвищому рівні. Бо результати вашої праці сьогодні будуть прискіпливо оцінювати.

Рак

Яким би ви не були самітником, інтровертом чи затятим карантинником, нині ви – серед людей, у центрі уваги. І вам потрібна ця їхня увага та енергія, сьогодні ви почуваєтеся набагато краще, коли навколо вас стільки людей.

Лев

Сьогодні не спішіть нікуди. Навіть якщо у вас є певне коло завдань, які потрібно вирішити, робіть це повільно і краще самостійно, не сподіваючись на те, що хтось допоможе. Тож день підходить для спокійної, повільної і самостійної роботи.

Діва

З'являється надія на покращення матеріального стану. Чи то ви щось непотрібне вдало продасте, чи додаткову роботу якусь перспективну отримаєте, чи бізнес замислите, але зміст один – скоро будуть гарні гроші.

Терези

Бажано сьогодні прискорити всі свої справи, звичайно, не за рахунок якості, а за рахунок правильно встановлених пріоритетів, виділивши, передовсім, найважливіші завдання і не витрачаючи час на різні витребеньки.

Скорпіон

Для вас сьогодні найважливіше завдання – захист інтересів та кордонів. І тут не може бути якихось напівзаходів чи недоречності. Бо це саме той випадок, коли краще перестаратися, ніж потім підраховувати збитки.

Стрілець

Мімішність нині зашкалюватиме. Ви занурюєтесь у приємні відчуття від спілкування з милими людьми, дітьми чи тваринами. Ніби ви повертаєтесь у дитинство і почуваєтесь захищеними і безтурботними.

Козеріг

Сьогодні можна і попрацювати. Ніщо вас не відволікатиме від виконання обов'язків, ви повністю занурюєтесь у роботу і навіть знаходите купу позитивних моментів у тому, щоб робити це чітко й чесно.

Водолій

На вас нині може щось вплинути, і вас зацікавлять теми духовності, медитації, молитви, охопить якийсь щедрий і благодійний настрій. Вам захочеться поділитися з ближніми якимись цінними думками чи, може, й грошима.

Риби

Романтичні почуття нині дуже вчасні, вони посилюють ваше бажання жити і безкінечно захоплюватися цим світом у всіх його проявах. І ваш партнер цілком поділяє з вами і ваші погляди, і ваш захват, і ваші почуття.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • із 5 квітня менше за інших щаститиме Стрільцям, Терезам і Овнам – їм порадили бути уважними й пильними.

  • На тижні у Близнюків і Козерогів з'явиться можливість побудувати нові стосунки, а Стрільців чекають розчарування у питаннях бізнесу й фінансів.

  • Україну з 5 квітня чекатимуть нові політичні скандали, і влада "перемикатиме" увагу українців від справжніх проблем.

  • У квітні Близнюків чекають великі зміни в діяльності та оточенні, а Левам цей місяць принесе гроші.

  • Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

  • Також тарологиня розповіла, що в 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.

  • Соломка дала загальний прогноз на картах Таро для всього зодіаку на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Теги
Гороскопи Таро
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