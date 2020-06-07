Гороскоп на 8 червня за картами Таро: кого чекають невдачі

Гороскоп на 8 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Тельці та Діви. А ось Рибам в цей день потрібно бути акуратними та зібраними.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: telegraph.co.uk

Овен – Дама Денаріїв

У Овнів 8 червня буде насиченою тільки перша половина дня – доведеться вирішувати ряд важливих питань, а після обіду з'явиться шанс перевести дух.

Телець – Вежа

Тельці, 8 червня ви можете зірвати великий куш. І не важливо, яка це буде сфера – робота, будинок, фінанси або особисте життя. Головне, що день позитивний.

Близнюки – Паж Кубків

8 червня Близнюкам варто бути максимально акуратними при оплаті чого-небудь в інтернеті. Не перераховуйте гроші на карту незнайомцям! Можете зіткнутися з шахрайством і втратити велику суму.

Рак – Зірка

Раки, відпочиньте 8 червня. Якщо є можливість – вимкніть телефон і не сідайте за ноутбук, ви занадто багато часу проводите в гаджетах, забуваючи про реальне життя.

Лев – Верховна Жриця

Левам потрібно бути обережними 8 червня, тому що вони можуть зіткнутися з проблемами. Не поспішайте і не турбуйтеся, якщо виявиться, що ви кудись запізнилися.

Діва – Світ

Карти Таро пророкують Дівам відмінний та насичений день. Події в особистому житті виявляться знаковими, тому не пропустіть їх.

Терези – Пустельник

Терезам 8 червня варто побути наодинці з собою і помедитувати. Це допоможе вам зрозуміти себе і свої бажання, отримати відповіді на питання, які вас турбують.

Скорпіон – Колісниця

Скорпіонам 8 червня знадобляться сили для того, щоб вирішити багато завдань. Але вас очікує і винагорода: романтичний вечір або ж побачення.

Стрілець – Четвірка Жезлів

Карти Таро радять Стрільцям 8 червня не уникати зустрічей з новими людьми. Є велика ймовірність, що вони позитивно позначаться на вашій кар'єрі.

Козеріг – Сонце

Козерогам 8 червня варто бути дуже обережними. Уникайте поганих людей і сконцентруйтеся на позитивних думках.

Водолій – Утримання

Водоліїв 8 червня очікують приємні клопоти. Ви можете з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.

Риби – Правосуддя

Рибам 8 червня варто постаратися уникати конфліктних ситуацій і не роздувати їх. Не дозволяйте наростати напрузі в сім'ї. Якщо у вас виникають непорозуміння – вирішуйте їх відразу.