Гороскоп на 8 березня: на кого зваляться подарунки, гроші та враження

У понеділок. 8 березня, у Тельців можуть здійснитися найсміливіші фантазії, Раків і Стрільців чекають подарунки, гроші і враження, а Левів – хороші новини.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 8 березня.

Овен

На початку дня здаватиметься що виходу немає, що все надто складно та непередбачувано, що у вас зв'язані руки. Але раптом ви робите якийсь квантовий скачок – і все вирішується чарівним способом.

Телець

Буде багато мрій та очікувань, ви немов перебуваєте у полоні якогось марева, ілюзій, фантазуєте про неймовірні речі. І найдивніше, що ваші найсміливіші фантазії сьогодні можуть справдитися.

Близнюки

День може стати початком чогось нового і цікавого, коли ви пристаєте на певну пропозицію і тим самим розкриваєте нову сторінку свого життя, яка обіцяє нові пригоди, виклики, усвідомлення і досвід.

Рак

Готуйтеся до подарунків та приємних вражень, які вам можуть влаштувати ваші друзі чи прихильники. Звичайно, гроші були б ідеальним еквівалентом, але дехто настільки заморочиться, що подбає про особливі подарунки.

Лев

Приходять чудові новини та усвідомлення, причому звідусіль – і люди вам повідомляють необхідну вам інформацію, і мимохіть почута розмова буде вчасною, і ваші особисті роздуми приводять до цікавих висновків.

Діва

Переживаєте сьогодні надзвичайне піднесення і можна навіть сказати, що щастя. Бо ви досягли якогось піку здійснення мрій чи досягнення мети і почуваєтесь переможцем і неймовірним везунчиком. .

Терези

Нині ви будете дуже традиційні – якщо у вашому середовищі прийнято святкувати, то і ви святкуєте з усіма необхідними атрибутами. І ніхто вас не переконає у тому, що потрібно робити якось інакше.

Скорпіон

Романтика вас переслідуватиме, але це буде досить приємне переслідування, бо ви відчуваєте себе неймовірно щасливими. А цього дня у вас передбачаються побачення і приємне проведення часу разом.

Стрілець

Гроші чи подарунки, які ви сьогодні отримаєте, будуть для вас дуже важливими, оскільки можуть ознаменувати початок дуже важливого етапу, чи завершення тих старих негараздів, що траплялися з вами останнім часом.

Козеріг

День буде світлим та радісним, з приємними турботами, але їх буде зовсім трохи, а от тепла і радості від спілкування – чимало. Чудовий настрій переповнює вас настільки, що ви заряджаєте ним усіх оточуючих.

Водолій

Буде чимало різнопланової роботи і різноманітних турбот – і вдома на вас розраховують, і діяльність вимагатиме уваги, і родичі, і друзі… Це, приємно, звичайно, коли на вас сподіваються, але і про себе подумати треба.

Риби

День не буде легким, бо надто багато роботи ви сьогодні на себе звалити, і скрізь прагнутимете встигнути, хоча час буде дуже обмежений. Найкраще спрацює політика вичікування – а там, дивись – і проблема сама собою розсмокчеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у березні, як розповіла тарологиня, Овнів і Левів чекає успіх у всіх сферах – і вдома, і на роботі, і в особистому житті, а Близнюки та Раки отримають багато грошей.

В Україні на початку весни можуть перезавантажити владу й усю економічну систему країни.

Також Соломка дала любовний гороскоп на місяць: Овнам і Тельцям стане комфортно у стосунках, а Діви ходитимуть на побачення.

А ось у кар'єрі, згідно з гороскопом на місяць, більше таланитиме Стрільцям і Тельцям – вони можуть знайти нову роботу або отримати підвищення.

Згідно з прогнозом здоров'я для всіх знаків на 2021 рік, Ракам варто зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

У 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.

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