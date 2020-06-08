Гороскоп на 8-15 червня: затемнення позначаться на долі Дональда Трампа

Наступний тиждень буде спокійніший, ніж минулий, але при цьому досить туманний і невизначений, повідомляє астролог Георгій Лічелі.

Напружені аспекти Марса до Сонця та Венери, які діяли на тлі Місячного затемнення, розходяться. Якщо в минулі два тижні емоційне напруження наростало, то зараз, після Місячного затемнення, напруга ще не спаде, але проясниться ситуація.

Повний місяць одночасно з Затемненням виводить на поверхню приховані мотиви, причини, кризи. Проблеми приймають реальних обрисів і вимагають кардинальних рішень. Основний посил - правильно сприймати інформацію, відокремлювати реальну від нав'язаної, а потім вже - відновлення міжнародних відносин, зв'язків, контактів і поїздок.

На персональному рівні Затемнення та напружені аспекти зачіпають, в першу чергу, Близнюків-Стрільців, Дів і Риб. У них відбуваються важливі події.

Якщо наприклад, розглянути гороскоп США та Дональда Трампа як лідера країни, то вони переживають непрості часи. Наприклад, займають перше місце по поширенню коронавируса. У 2001-2002 році, коли затемнення відбувалися на осі знаків Близнюки – Стрілець і зачіпали гороскоп США, ми всі пам'ятаємо, що сталося в Нью-Йорку і які були події.

Що стосується Трампа, то він Близнюк з Місяцем в Стрільці. Зараз Марс рухається по його сфері партнерів, опонентів і ворогів, і замикає напружену конфігурацію. Тому, з одного боку, він може стикатися з агресією та напором по відношенню до себе, з іншого - сам застосовує непропорційну силу і може діяти агресивно в розв'язанні конфліктних ситуацій. У будь-якому випадку, для лідера країни, яка охоплена протестами, це досить важка конфігурація, тому йому потрібно приймати рішення гранично делікатно, щоб не погіршити ситуацію. 14 червня – день народження Трампа. Напружений аспект Марса до його Сонця запишеться в його річному прогнозі. З урахуванням того, що це рік виборів, це означає, що протягом року його чекає дуже серйозна боротьба.

Наступні 7 днів - це останній тиждень директного Меркурія. Наступного тижня він розгорнеться в ретроградний рух. Але вже зараз Меркурій рухається на мінімальній швидкості, а в кінці тижня буде стояти майже на місці. Це найбільш важкий період, оскільки гальмуватися буде все: і техніка, і люди.

Венера, як і раніше, рухається ретроградно, але вже пройшла першу частину свого ретро руху, отже, трохи пожвавляться теми партнерства, стосунків, сфери мистецтва та краси.

Починаючи з четверга по неділю включно Сонце стоятиме в квадраті до Нептуну, а Марс з'єднається з Нептуном. Це дуже туманний період тижня, треба бути обережним з алкоголем, ліками, уникати конфліктів, особливо перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Бути обережним на воді. Намагатися не попастися на вудку різних шахраїв і аферистів. Добре займатися творчістю, музикою, співом і малюванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL. перший місячне затемнення 5 червня відкрило так званий "коридор затемнень" - важливий, напружений і доленосний період, який завершиться 5 липня Місячним затемненням в Раку. Вплив затемнень починається за 3 місяці до першого астрологічного події і триває ще 3 місяці по тому. "Коридор затемнень" - це пік, період максимального дії затемнень.

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