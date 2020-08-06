Гороскоп на 7 серпня: час зміцнити стосунки Близнюкам, Ракам і Козерогам

Гороскоп на 7 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на п'ятницю.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Цього дня виникне підвищена цікавість до сімейного життя, домашніх справ, комфорту та безпеки. Постарайтеся показати свої справжні почуття, відданість і турботу. Якщо були якісь розбіжності з близькими людьми, потрібно залишити їх у минулому.

7 серпня 2020 року принесе Терезам і Водоліям нові знайомства

Овен

Сьогодні ви зможете отримати більше задоволення від спілкування з сім'єю або виконання якихось спільних завдань. При цьому з'явиться деяка нерішучість і обережність, особливо в питаннях кохання та грошей.

Телець

Це сприятливий час для виконання повсякденних справ, спілкування з друзями і вивчення корисної інформації. Сьогодні ви відчуєте стабільність і безпеку як в соціальних, так і в любовних стосунках.

Близнюки

Настав час зміцнити свої стосунки. Пам'ятайте, що необхідно більше цінувати прості задоволення і насолоджуватися життям. Цей день допоможе вам краще зрозуміти свої емоції та почуття, а також досягти гармонії в коханні.

Рак

Сьогодні необхідно бути впевненішими в своїх силах, потребах і уподобаннях. Знайте, що люди цінують ваш стиль і природні риси характеру. Постарайтеся зробити все можливе, щоб поліпшити поточні стосунки.

Лев

Це час відпочинку та гарного настрою. Дозвольте собі відволіктися від будь-яких проблем, завдань або поточних обов'язків. Ваше особисте життя, почуття та сімейні стосунки можуть бути в центрі уваги.

Діва

Сьогодні виникнуть деякі проблеми, які призведуть до надмірного стресу, невизначеності та неуважності. Знайдіть способи розв'язати їх якомога швидше, але при цьому не ігноруйте поради близьких людей.

Терези

Цього дня можуть виникнути романтичні знайомства в рамках ділових або офіційних заходів. З іншого боку, ви почнете отримувати більше задоволення від своєї роботи та виконання поточних обов'язків.

Скорпіон

Це час натхнення, приємних вражень і нових можливостей. Однак ви можете бути менш терпимими до проблем і труднощів у стосунках. Постарайтеся все добре обдумати, перш ніж робити остаточні висновки.

Стрілець

Цей день відмінно підходить для роботи над складними або заплутаними стосунками. Однак постарайтеся зрозуміти свої власні почуття та потаємні бажання, перш ніж висувати якісь претензії партнеру.

Козеріг

Це гарний час для нових знайомств або зміцнення поточних стосунків. Ваша манера спілкування подобається багатьом людям. Проте, якщо виникне відчуття, що партнер ухиляється від своїх зобов'язань, не бійтеся про це поговорити.

Водолій

День сприятливий для внесення гармонії в повсякденні справи або роботу. Також це гарний час для розширення соціальних можливостей і нових знайомств. Навчіться отримувати більше задоволення від повсякденного життя.

Риби

Цього дня з'явиться невелика плутанина в робочих або домашніх справах. Можливо, вам знадобиться більше часу, щоб ухвалити якесь важливе рішення. Ретельно вивчіть факти і прислухайтеся до того, що підказує інтуїція.

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