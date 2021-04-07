Гороскоп на 7 квітня: перед Овнами і Терезами відкриються нові можливості

Із середи, 7 квітня, Близнюки отримають цікаві пропозиції щодо роботи, Дівам доведеться правильно розподілити гроші, а перед Овнами і Терезами відкриються нові можливості й дороги.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для всіх знаків зодіаку на 7 квітня.

Овен

Перед вами відкриваються нові можливості й нові дороги. Раптом може виявитися, що потрібно кудись їхати. І ви це сприймаєте із радістю та піднесенням, бо дорога – це завжди пригоди, перезавантаження і можливості.

Телець

Ваша голова зайнята фантазіями та ілюзіями, ви переносите досвід із минулого у майбутнє, плануєте створити щось таке, що занурювало б вас у дитинство, навіювало теплі спогади і допомагало у скрутну хвилину.

Близнюки

Отримаєте дуже цікаві й перспективні пропозиції від поважних людей. І це вам значно піднімає самооцінку, ви тепер уже зовсім іншими очима дивитесь і на себе, і на свої таланти, і на те, що ви здатні зробити у цьому житті.

Рак

Різні організаційні питання займають увесь ваш час. Ви керуєте і своїми справами, й іншими людьми, і вас захоплюють усі ці схеми, ваш допитливий розум цікавлять питання менеджменту, і ви з цим затято експериментуєте.

Лев

День буде спокійним, і ваше головне завдання на сьогодні – це точно виконувати свої обов'язки, ще й примудряючись значно економити свої зусилля та інші ресурси. Наприклад, сьогодні краще не купувати нічого зайвого.

Діва

Всю вашу увагу займатимуть питання грошей. Але не стільки те, де їх узяти, скільки те, як їх правильно розподілити, щоб на всі необхідні статті витрат вистачило, ще й залишилося щось на навчання чи розваги.

Терези

Матимете нагоду відкрити для себе нові обрії та напрями, зазирнути у майбутнє і зрозуміти, що вам уже не захочеться повертатися до старого. Бо попереду – набагато цікавіше, тож ви готуєтеся до змін та інновацій.

Скорпіон

Радість приносять гроші, які сьогодні до вас легко та швидко приходять. Втім, це можуть бути не лише купюри та електронні платежі, а ще й допомога у вигляді цінних порад, консультацій чи можливостей, які вам нададуть.

Стрілець

Не можна сказати, що цей день буде зовсім порожнім, але він тягтиметься надзвичайно довго, бо ви будете не стільки щось робити, скільки чогось очікувати і взагалі витрачати час на якісь паузи.

Козеріг

Надзвичайно позитивний день, коли ви перебуваєте у певній ейфорії від того, що сил у вас багато, і хоч ви собі запланували чимало відповідальних завдань, але цілком здатні впоратися навіть із найскладнішими справами.

Водолій

Напружена праця вам на користь. Ви сьогодні так інтенсивно трудитесь, і що прикметно – насолоджуєтесь своєю працею так, наче дуже за нею скучили. І показуєте іншим приклад, як це потрібно зробити.

Риби

Прийшов час помріяти і запланувати щось. Бо ви все щось робили-робили, а тепер замислились, чи може варто щось змінити у своїй діяльності, бо вас не влаштовує ані процес, ані результат. От і малюєте собі нові горизонти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Також тарологиня розповіла, що в 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.

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