Гороскоп на 7 червня по картах Таро для всіх знаків Зодіаку: що приготувала Трійця

Гороскоп на 7 червня 2020 року картах Таро для всіх знаків Зодіаку говорить про те, що це буде насичений і емоційно світлий день, який принесе вам масу задоволення і приємного спілкування.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на неділю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Відзначимо, 7 червня православні християни відзначають День Святої Трійці (П'ятидесятницю). Тому кожному знаку Зодіаку варто приділити час своїм близьким, а також максимально очистити себе від всіх темних думок.

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ОВЕН – Вісімка жезлів

Гороскоп на 7 червня для Овнів каже, що це не найсприятливіший вихідний для Овна, якому доведеться зіткнутися з негативними чутками про себе. Bажливо знайти їх джерело і припинити подібні дії, тому що плітки здатні зруйнувати вашу кар'єру і перспективи в особистому житті.

ТЕЛЕЦЬ – Трійка кубків

Вітайте новий день, бо він сповнений дарів. Радійте життю і повноті буття, і не забудьте подякувати долі за те, що вона дала вам. Найкраще буде розділити цю радість з вашими близькими і друзями.

БЛИЗНЮКИ – Світ

Близнюкам 7 червня ця карта символізує перемогу над своїми слабкостями. Ви перестанете бути рабами своїх швидкоплинних бажань і пристрастей, не будете гнатися за привидами і знайдете внутрішню рівновагу.

РАК – Повішений

Повішений – одна з найбільш таємничих і багатих на асоціації карт. Енергія, на яку вказує ця карта, може притягувати вас до крайнощів. Іноді ми жертвуємо собою через почуття провини, іншими словами, зображуємо мученика. В інший час – можемо плисти проти течії. Вам варто зробити вибір і зважитися піти на зустріч своїй долі.

ЛЕВ – Лицар жезлів

Гороскоп на неділю говорить про те, що ваш темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все і відразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Головне не будувати далекосяжні плани. Якщо ваші емоції вимагають виходу, підберіть для них відповідні підмостки.

ДІВА – Місяць

Гороскоп для Дів на завтра попереджає їх про настання нелегкого періоду в житті. Тварини, які зображені на карті, символізують два різних ставлення до підсвідомості. У вашому житті немає яскраво виражених цілей і завдань, але незабаром це круто зміниться.

ТЕРЕЗИ – Король кубків

Ви повинні навчитися керувати своїми почуттями і дати їм волю. Не приховуйте емоцій. Якщо у вас перед очима буде ясна мета, ви дуже швидко переконаєтеся, що емоції і багата фантазія лише допомагають вам швидше досягти її.

СКОРПІОН – Сімка денаріїв

Скорпіонам потрібно дочекатися правильного моменту перш ніж починати діяти. Часто його вибір може досить помітно позначитися на результаті наших зусиль. Карта також вказує, що вирощене вами тепер може рости саме, не вимагаючи вашої постійної уваги.

СТРІЛЕЦЬ – Четвірка мечів

Спіть, або медитуйте, або вирушайте на прогулянку, або занурюйтесь в спогади – робіть все, щоб дати своєму розуму відпочити від займаної вас проблеми.

КОЗЕРІГ – Лицар мечів

Ви повинні безроздільно зосередитися на своїй цілі, щоб ніщо вас не відволікало, оскільки Лицар намагається перемогти земне тяжіння (тобто інерцію, з якої боремося ми все) чистої силою волі.

ВОДОЛІЙ – Дев'ятка денаріїв

Карта показує, що ви досягли успіху у створенні такого оточення, яке вам дійсно до душі. Ви багато працювали і заслужили право насолодитися результатом своїх нелегких праць.

РИБИ – Правосуддя

Правосуддя це одна з тих карт, назва яких також є хорошим описом значень. Чесність, рівність і справедливість стають переважаючими принципами, з якими ви проживаєте своє життя.

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